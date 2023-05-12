Здорожчання електроенергії в Україні: в Раді оцінили, наскільки зростуть суми у платіжках — Finance.ua

Здорожчання електроенергії в Україні: в Раді оцінили, наскільки зростуть суми у платіжках Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Здорожчання електроенергії в Україні: в Раді оцінили, наскільки зростуть суми у платіжках

Якщо тарифи на електроенергію в Україні зростуть до до 2,88 грн за кВт/год, це збільшить суму у платіжці на 200−300 грн.

Про це член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив у ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Національний регулятор розглядає можливість підняття тарифів для всіх категорій населення з 1,44 попередньо до 2,88 копійок. Орієнтовно на сім'ю це від 200 до 300 гривень збільшення платіжки. Ті господарства, які отримували субсидії, і надалі будуть їх отримувати», — розповів народний депутат.

Він пояснив, що рішення про збільшення тарифів на електроенергію частково покриє дефіцит коштів компаній «Енергоатом» та «Укренерго». А їм потрібно чимало грошей для відновлення пошкоджених російськими атаками об'єктів енергетики.

Довідка Finance.ua:

наприкінці квітня Міненерго України попередило про вимушене підвищення тарифів на електроенергію перед опалювальним сезоном 2023−2024. Адже наступний опалювальний сезон може бути складнішим, ніж попередній;

у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг анонсували, що верхні межі тарифів на електроенергію можуть зрости від 1,68 грн до 2,4 грн або на 2,8 грн за кВт-год.

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ТСН За матеріалами:

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