Здорожчання електроенергії в Україні: в Раді оцінили, наскільки зростуть суми у платіжках — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Здорожчання електроенергії в Україні: в Раді оцінили, наскільки зростуть суми у платіжках

Особисті фінанси
1
Здорожчання електроенергії в Україні: в Раді оцінили, наскільки зростуть суми у платіжках
Здорожчання електроенергії в Україні: в Раді оцінили, наскільки зростуть суми у платіжках
Якщо тарифи на електроенергію в Україні зростуть до до 2,88 грн за кВт/год, це збільшить суму у платіжці на 200−300 грн.
Про це член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив у ефірі телемарафону «Єдині новини».
Читайте також
«Національний регулятор розглядає можливість підняття тарифів для всіх категорій населення з 1,44 попередньо до 2,88 копійок. Орієнтовно на сім'ю це від 200 до 300 гривень збільшення платіжки. Ті господарства, які отримували субсидії, і надалі будуть їх отримувати», — розповів народний депутат.
Місце для вашої реклами
Він пояснив, що рішення про збільшення тарифів на електроенергію частково покриє дефіцит коштів компаній «Енергоатом» та «Укренерго». А їм потрібно чимало грошей для відновлення пошкоджених російськими атаками об'єктів енергетики.

Довідка Finance.ua:

  • наприкінці квітня Міненерго України попередило про вимушене підвищення тарифів на електроенергію перед опалювальним сезоном 2023−2024. Адже наступний опалювальний сезон може бути складнішим, ніж попередній;
  • у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг анонсували, що верхні межі тарифів на електроенергію можуть зрости від 1,68 грн до 2,4 грн або на 2,8 грн за кВт-год.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.