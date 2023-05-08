Українцям відповіли, коли можуть зрости тарифи на електрику — Finance.ua

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Українцям відповіли, коли можуть зрости тарифи на електрику

Енергетика
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Українцям відповіли, коли можуть зрости тарифи на електрику
Українцям відповіли, коли можуть зрости тарифи на електрику
Підвищення цін на електроенергію для населення — привід для таких розмов створив Кабмін. У квітні сплив термін постанови, якою передбачалося встановлення фіксованих цін на електроенергію для населення. Дію цієї постанови продовжено на місяць.
Тобто, тепер треба вибрати: або підвищити ціну для населення з 1 червня або ще на якийсь період продовжити дію постанови, що передбачає фіксовану ціну на електроенергію. Що може обрати Кабмін, розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі «1+1».
За його словами, найімовірніше буде підвищення цін — якщо не з 1 червня, то з 1 липня. Адже на сьогодні немає інших джерел, які б дозволили відновити нашу енергосистему. Наразі енергокомпанії не можуть працювати собі у збиток.
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«На жаль, єдиним виходом із ситуації, що склалася, є підвищення цін. Підвищувати ціни до 5-10 грн за кВт/год — це непідйомне зростання для більшості домогосподарств. Тому зараз пропонується кілька варіантів зростання вартості енергоносіїв, зокрема підвищення цін з 1,44-1,68 грн за кВт/год до 2,4-2,8 грн за кВт/год», — каже експерт.
За його словами, існують й інші варіанти, але це не означає, що Кабмін забуде про ті верстви населення, які не в змозі оплачувати комунальні послуги. Також, ймовірно, буде якесь корегування для населених пунктів поблизу лінії фронту.
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«Це рішення (про підвищення цін на електроенергію, — ред.) буде достатньо зваженим. Тому я не можу дати будь-яких гарантій того, що підняття цін буде з 1 червня. Може, воно буде відтерміноване», — зазначив Рябцев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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