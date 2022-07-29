Збиток Mastercard через вихід із рф у II кварталі становив $26 млн — Finance.ua

Збиток Mastercard через вихід із рф у II кварталі становив $26 млн Вчора 15:33 — Фондовий ринок

Збиток Mastercard через вихід із рф у II кварталі становив $26 млн

Збиток Mastercard до оподаткування через призупинення діяльності в росії у другому кварталі становив $26 млн, йдеться у звітності компанії.

Про це йдеться у звітності компанії, передає «Інтерфакс-Україна».

Як зазначається, загальні витрати становили $33 млн і переважно були пов’язані із додатковими витратами на співробітників. Частина цих витрат була компенсована прибутком у розмірі $6 млн.

Збиток Mastercard у зв’язку з виходом із рф за 2022 рік може становити $37 млн, прогнозують у компанії.

Виторг Mastercard за підсумками другого кварталу збільшився до $5,5 млрд, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року ($4,5 млрд). Чистий прибуток зріс до $2,3 млрд, що на 10% більше, ніж у другому кварталі 2021 року (з $2,1 млрд).

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Нагадаємо, на початку березня Mastercard заявила про призупинення роботи в росії у зв’язку з її воєнною агресією щодо України.

З 10 березня картки Mastercard, випущені в росії, не працюють за кордоном та їх не приймаються до оплати в іноземних інтернет-магазинах. На території країни такі картки продовжують працювати, оскільки операції за ними опрацьовує Національна система платіжних карток.

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