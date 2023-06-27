Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди — Finance.ua

Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди Сьогодні 13:03 — Казна та Політика

Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії пошкоджено або знищено понад 8,6% загальної площі житлового фонду України. Сума прямої шкоди становить понад 54 млрд доларів.

Про це свідчить звіт КSE.

«Станом на кінець травня 2023 року сума прямих збитків, завданих житловому фонду України внаслідок повномасштабної війни, складає понад $54 млрд. Це більше третини від загальних прямих збитків інфраструктури та активів України», — сказано в дослідженні.

Із загальної суми прямих збитків житлового фонду левова частка — $46,6 млрд — від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними загалом постраждало 18,6 тисяч таких будинків: 13,2 тисячі — пошкоджено, 5,4 тисячі — повністю зруйновані.

Понад $7 млрд прямих збитків — наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких наразі вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч. Також внаслідок бойових дій постраждало 345 гуртожитків, прямі втрати яких оцінюються у $0,5 млрд.

Інфографіка: КSE

Сумарна кількість пошкоджених обʼєктів житлового фонду станом на червень 2023 року складає понад 163 тисячі. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об'єктів — 87 мільйонів м 2 , що складає 8,6% від загальної площі житлового фонду України.

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Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська. У Донецькій області повністю зруйновано (ступінь руйнування — понад 40%) понад 18 тисяч будинків, у Київській — 6,7 тисячі, у Луганській — понад 2,5 тисячі.

У столиці за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань складає $734 млн.

Інфографіка: КSE

З-поміж міст найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар'їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі. До прикладу, за попередніми оцінками, у Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, такі міста як Бахмут і Мар'їнка майже не мають непошкоджених будівель.

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Дані про збитки житлового фонду містять інформацію станом на травень 2023 року, і не враховують прямі втрати, завдані підривом Каховської ГЕС, в результаті якого постраждало 48 населених пунктів.

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