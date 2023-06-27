Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди — Finance.ua
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Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди

Казна та Політика
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Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди
Збитки житлового фонду України від війни перевищили $54 мільярди
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії пошкоджено або знищено понад 8,6% загальної площі житлового фонду України. Сума прямої шкоди становить понад 54 млрд доларів.
Про це свідчить звіт КSE.
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«Станом на кінець травня 2023 року сума прямих збитків, завданих житловому фонду України внаслідок повномасштабної війни, складає понад $54 млрд. Це більше третини від загальних прямих збитків інфраструктури та активів України», — сказано в дослідженні.
Із загальної суми прямих збитків житлового фонду левова частка — $46,6 млрд — від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними загалом постраждало 18,6 тисяч таких будинків: 13,2 тисячі — пошкоджено, 5,4 тисячі — повністю зруйновані.
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Понад $7 млрд прямих збитків — наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких наразі вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч. Також внаслідок бойових дій постраждало 345 гуртожитків, прямі втрати яких оцінюються у $0,5 млрд.
Інфографіка: КSE
Інфографіка: КSE
Сумарна кількість пошкоджених обʼєктів житлового фонду станом на червень 2023 року складає понад 163 тисячі. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об'єктів — 87 мільйонів м2, що складає 8,6% від загальної площі житлового фонду України.
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Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська. У Донецькій області повністю зруйновано (ступінь руйнування — понад 40%) понад 18 тисяч будинків, у Київській — 6,7 тисячі, у Луганській — понад 2,5 тисячі.
У столиці за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань складає $734 млн.
Інфографіка: КSE
Інфографіка: КSE
З-поміж міст найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар'їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі. До прикладу, за попередніми оцінками, у Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, такі міста як Бахмут і Мар'їнка майже не мають непошкоджених будівель.
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Дані про збитки житлового фонду містять інформацію станом на травень 2023 року, і не враховують прямі втрати, завдані підривом Каховської ГЕС, в результаті якого постраждало 48 населених пунктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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