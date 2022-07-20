Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни, оцінюються в понад 5,2 млрд грн — Finance.ua
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Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни, оцінюються в понад 5,2 млрд грн

Казна та Політика
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Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни, оцінюються в понад 5,2 млрд грн
Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни, оцінюються в понад 5,2 млрд грн
Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни, оцінюються в понад 5,2 млрд грн або $191,3 млн.
Обрахунок збитків інфраструктури Бучі проводився KSE Institute. Оцінка втрат здійснюється на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli.
На сьогодні це найточніші дані оцінки збитків міста.
З 5,08 млрд грн загальної суми збитків інфраструктури майже половину складають збитки завдані житловому фонду — 2.4 млрд грн, з яких через руйнування багатоквартирних будинків — 1.6 млрд грн та майже 679 млн грн — приватних будинків. Загалом у Бучі зруйновано та пошкоджено 861 приватний будинок, 122 багатоквартирні будинки, 875 господарських будівель, 149 таунхаусів, 202 гаражі та 35 теплиць. Загальна площа постраждалих житлових будинків — понад 1 млн м2.
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Збитки, завдані соціальній інфраструктурі міста, складають понад 2 млрд грн. Через війну у Бучі зруйновано та пошкоджено, зокрема, 26 освітніх закладів, 20 готелів та закладів рекреації, 5 культурних та релігійних закладів, 3 офіси та конференц-центри та 1 спортивний заклад. Найбільшу суму збитків з-поміж усіх пошкоджених та зруйнованих обʼєктів соціальної інфраструктури завдано комерційним обʼєктам — 1,8 млрд грн та обʼєктам сфери освіти — на 152,4 млн грн.
Через руйнування обʼєктів промислової інфраструктури у Бучі місто втратило понад 290 млн грн. З-поміж 127 зруйнованих та пошкоджених обʼєктів промисловості — 39 промислових будівель, 24 господарські споруди та 5 складів.
Ще на 487,9 млн грн збитків завдано Бучі внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери.
Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни, оцінюються в понад 5,2 млрд грн

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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