Збитки від незаконних рубок дерев в національному парку «Гуцульщина» сягають 257 млн грн — Finance.ua

Збитки від незаконних рубок дерев в національному парку «Гуцульщина» сягають 257 млн грн Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

Збитки від незаконних рубок дерев в національному парку «Гуцульщина» сягають 257 млн грн

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо злочинної групи, до якої входили посадовці Кутського лісового господарства Івано-Франківської області, пише zahidfront.

За даними слідства, організував схему директор лісгоспу. До протиправної діяльності він залучив начальника та інженера одного з відділів підприємства, а також голову ліквідаційної комісії. Фігуранти незаконно видавали лісорубні квитки для проведення вибіркових рубок на території Національного природного парку «Гуцульщина» — нібито з метою «оздоровлення» та «формування» лісів.

Насправді ж такі дії є протиправними, адже будь-які роботи у межах природно-заповідного фонду дозволяються виключно за погодженням Міністерства захисту довкілля та обласної військової адміністрації.

Жодних погоджень фігуранти не отримували.

У результаті з березня 2022 по березень 2023 року незаконно вирубано понад 1,7 тисячі дерев різних порід. За висновками експертизи, екологічні збитки перевищують 257 мільйонів гривень.

Чотирьом фігурантам інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку і збут лісу, вчинені у складі організованої злочинної групи (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України). Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.

Для компенсації завданої шкоди заявлено позов на всю суму збитків. Також накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму понад 8,35 млн гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що у 2024 році працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо іншої організованої групи з-поміж посадовців, які незаконно рубали деревину на території Національного природного парку «Гуцульщина».

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