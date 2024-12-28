Збитки та доходи українських аеропортів під час повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua

Збитки та доходи українських аеропортів під час повномасштабної війни (інфографіка) Сьогодні 15:42 — Фондовий ринок

Збитки та доходи українських аеропортів під час повномасштабної війни (інфографіка)

Повітряний простір України повністю закритий майже три роки, а більшість цивільних аеропортів отримали пошкодження від ракетних ударів росіян. Проте тема часткового відновлення польотів періодично виникає на порядку денному, прогнози при цьому суперечливі.

Україна представляла дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Звучав також прогноз, що аеропорт «Бориспіль» чи «Львів» може відкритися до кінця січня. З іншого боку, глава уряду заявив, що через безпекову ситуацію дати дозвіл на польоти цивільної авіації неможливо.

Поки відкриття повітряного простору знаходиться на стадії дискусії, «Слово і діло» пропонує ознайомитися з тим, у якому фінансовому становищі опинилися українські аеропорти. На інфографіці — доходи та збитки за 2022−2023 роки.

Найбільших збитків під час повномасштабної війни зазнає аеропорт «Бориспіль»: 2022 рік — 1 млрд 822,6 млн гривень, 2023 рік — 1 млрд 516,7 млн гривень. За три квартали поточного року збитки підприємства вже перевищили мільярд гривень.

Аеропорт у Львові у 2022 році отримав 113,2 млн гривень збитку, у 2023-му — 174,3 млн. За три квартали 2024-го збитки становлять 136,3 млн.

Збитки аеропорту в Одесі склали 41,1 млн гривень за 2022 рік, 26,6 млн — за 2023 рік, 18,5 млн — за три квартали 2024 року. До речі, перед повномасштабною війною підприємство теж було збитковим (17,7 млн у 2021 році).

Аеропорт «Київ» отримав у 2022 році 33,7 млн гривень збитків, у 2023-му — 23,4 млн, за неповний 2024-й — 13,8 млн. До повномасштабної війни аеропорт теж закінчив рік зі збитками.

Аеропорт у Дніпрі отримав за перший рік повномасштабної війни 24,7 млн гривень збитку, за другий — 14 млн.

Збитки аеропорту в Миколаєві у 2022 році склали 23 млн гривень, у 2023 році — 12,6 млн, за перші три квартали цього року — 16,9 млн. При цьому збитки підприємства у 2021 році були ще більшими — 34,4 млн.

Аеропорт у Запоріжжі отримав у 2022 та 2023 роках 25,3 млн та 10,9 млн гривень збитків відповідно. За неповний 2024 рік збиток становив 4,9 млн.

Аеропорт в Ужгороді у 2022 році отримав 14,1 млн гривень збитку, у 2023 році — 1,4 млн. За три квартали цього року збитки вже перевищили 205 млн.

Аеропорт у Сумах, який і до повномасштабної війни не отримував прибутку, 2022 рік закінчив зі збитками у розмірі 2,1 млн гривень, 2023 рік — 4,1 млн.

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