Збитки понад 5 млн грн: вінничанин виготовив понад 1,6 млн підробок марок Укрпошти (фото)

За рік житель Вінничини виготовив понад 1,6 млн підробок, завдавши державній компанії збитків більш як на 5 млн грн.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

Йому повідомлено про підозру за фактом незаконного виготовлення і збуту фальсифікованих поштових марок з використанням торговельної марки АТ «Укрпошта».

За даними слідства, підозрюваний без дозволу «Укрпошти» друкував і продавав підроблені марки, використовуючи назву та бренд державної компанії.

Для цього він орендував приміщення, закупив професійне поліграфічне обладнання, матеріали та найняв працівників. Фактично це був підпільний цех, який працював майже рік.

За цей час там надрукували понад 1,6 мільйона фальшивих марок. Серед них — популярні серед українців колекційні серії, зокрема «Русский военний корабль, иди !!!» та «Писанка». Розмір шкоди, завданої АТ «Укрпошта», перевищує 5 млн грн.

Значну кількість контрафактної продукції, поліграфічне обладнання та інші докази протиправної діяльності вилучено під час санкціонованих обшуків.

Вирішується питання про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП у Вінницькій області у співпраці зі службою економічної безпеки АТ «Укрпошта»

Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

