Збитки на 24 млн грн: повідомлено про підозру ексзаступнику міністра соцполітики — Finance.ua
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Збитки на 24 млн грн: повідомлено про підозру ексзаступнику міністра соцполітики

Кримінал
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Повідомлено про підозру колишньому заступнику міністру соціальної політики через збитки бюджету у розмірі 24 млн гривень.
Про це повідомляє в Telegram-каналі Служба безпеки України (СБУ).
Згідно з матеріалами справи, під час повномасштабної війни посадовець уклав несанкціоновану угоду із комерційним підприємством про закупівлю комп’ютерів для центрального апарату Міністерства.
«Зокрема, ця угода була підписана тодішнім заступником міністра всупереч законодавству, оскільки не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп’ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри», — пише СБУ.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи, дії посадовця призвели до збитків держбюджету України на понад 24 млн гривень.
Відповідно до ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, посадовцю загрожує від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.
За матеріалами:
Finance.ua
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