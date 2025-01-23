Збитки на 23 млн грн: СБУ викрила тіньові схеми в «Київтранспарксервісі» — Finance.ua

Збитки на 23 млн грн: СБУ викрила тіньові схеми в «Київтранспарксервісі» Сьогодні 04:16 — Кримінал

Збитки на 23 млн грн: СБУ викрила тіньові схеми в «Київтранспарксервісі», Фото: СБУ

Служба безпеки викрила чотирьох колишніх керівників комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Київської міської держадміністрації на тіньових схемах із паркуванням у столиці.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

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Йдеться про ексочільників КП, які працювали на цій посаді протягом 2018−2023 років.

За матеріалами справи, фігуранти «не помічали», що значна частина паркувальних майданчиків Києва сплачувала відрахування до міського бюджету не за всі наявні у них паркомісця, а лише за частину.

Таким чином комунальне підприємство недоотримало понад 23 млн гривень, які водії сплачували за паркування авто. Це підтверджується висновками незалежної судово-економічної експертизи.

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Під час обшуків в адмінбудівлях КМДА, Київтранспарксервісу та в оселях фігурантів виявлено мобільні телефони, великі суми готівки та документацію із доказами незаконної діяльності.

Наразі всім чотирьом екскерівникам комунального підприємства слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

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