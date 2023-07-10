Збитки довкіллю перевищили 2 трлн грн за 500 днів війни: які регіони постраждали найбільше — Finance.ua
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Збитки довкіллю перевищили 2 трлн грн за 500 днів війни: які регіони постраждали найбільше

Казна та Політика
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Збитки довкіллю перевищили 2 трлн грн за 500 днів війни: які регіони постраждали найбільше
Збитки довкіллю перевищили 2 трлн грн за 500 днів війни: які регіони постраждали найбільше
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вже зафіксували близько 2,5 тис. випадків шкоди довкіллю. Сума збитків перевищує 2 трлн грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
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«Знищені заповідники, забруднені води, заміновані поля, випалені ліси й величезна кількість іншої шкоди — усе це нам доведеться відновлювати після перемоги. За 500 днів з початку повномасштабного російського вторгнення Україна вже зафіксувала близько 2,5 тисячі випадків шкоди довкіллю на понад 2 трлн гривень», — сказано в повідомленні.
Найбільше страждають такі регіони:
  • Донеччина — понад 666 млрд гривень;
  • Луганщина — 477 млрд;
  • Харківщина — понад 361 млрд грн збитків.
«Це не остаточні цифри, бо фахівці ДЕІ не мають доступу до окупованих територій, тому не можуть зафіксувати та оцінити всі збитки довкіллю», — додали в міністерстві.
Інфографіка: facebook.com/EnvironmentalofUkraine/
Інфографіка: facebook.com/EnvironmentalofUkraine/

Довідка Finance.ua:

  • українська енергетика стала однією з ключових цілей російських атак за 500 днів повномасштабної війни. З 10 жовтня по 9 березня ворог здійснював масовані атаки, було зафіксовано 271 влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Втрачено 50% усієї енергосистеми;
  • наразі прямі збитки України від російської агресії становлять приблизно 149 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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