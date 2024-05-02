Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили 5 мільярдів — Finance.ua

Збитки аграріїв Донеччини від повномасштабної війни перевищили 5 мільярдів Сьогодні 09:20

Зафіксовані збитки аграрних підприємств Донеччини від ворожої агресії з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сягають понад 5 млрд грн.

Про це на брифінгу заявила заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької облдержадміністрації Олена Рибакова, передає Укрінформ.

«Загальна зафіксована сума збитків на наших аграрних підприємствах сягнула більше п’яти мільярдів гривень. Це тільки порахованих, бо ще ж скільки є непорахованих, тому що до територій там неможливо дістатися, обстежити. Плюс ще готують (інформацію — ЕП) по території, яка зараз була окупована», — зазначила Рибакова.

За її словами, наразі 352 сільгосппідприємства значаться в реєстрі компаній, які з початку повномасштабної війни зазнали пошкоджень та збитків на території Донеччині, підконтрольній української владі.

«До повномасштабної війни, у 2021 році, на території Донецької області, підконтрольній Україні, працювало близько 850 агропідприємств. Зараз постраждали та зазнали збитків 352 підприємства, які працюють у регіоні… Скільки точно підприємств виїхало з області, важко сказати, бо кожного дня міняються обставини», — додала посадовиця.

Економічна Правда За матеріалами:

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