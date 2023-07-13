Збитки 1,6 млн грн: селищна рада на Київщині завищувала ціни на харчі - БЕБ — Finance.ua
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Збитки 1,6 млн грн: селищна рада на Київщині завищувала ціни на харчі - БЕБ

Кримінал
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Збитки 1,6 млн грн: селищна рада на Київщині завищувала ціни на харчі - БЕБ
Збитки 1,6 млн грн: селищна рада на Київщині завищувала ціни на харчі - БЕБ, Фото: БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру службовій особі селищної ради через закупівлі продуктів за завищеними цінами під час війни.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
«Детективи Бюро економічної безпеки розслідують порушення процедури публічних закупівель службовою особою однієї із селищних рад у Київській області, які призвели до збитків місцевого бюджету на суму понад 1,6 млн грн. Фігуранту повідомлено про підозру», — сказано в повідомленні.
Слідством встановлено, що у 2022 році службові особи селищної ради здійснювали закупівлі продуктів харчування з метою створення запасів для громади, у зв’язку з повномасштабною війною.
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Продукти закуповувалися за кошти резервного фонду бюджету селищної ради без використання електронної системи закупівель, тобто, за спрощеною процедурою.
Закупівля здійснювалася у підприємств-посередників, що не спеціалізуються на продажі продуктів харчування. Ці посередники спеціально купували продукти для реалізації схеми. Також службові особи селищної ради не провели попередні консультації для визначення ринкової вартості продуктів, як це передбачено законодавством. У результаті такі дії службових осіб завдали шкоди бюджету на суму понад 1,6 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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