Збитків понад 5 млрд грн: завершено справу про незаконний видобуток вугілля на шахті Донбасу — Finance.ua

Збитків понад 5 млрд грн: завершено справу про незаконний видобуток вугілля на шахті Донбасу Сьогодні 15:42 — Кримінал

Учасники злочинної організації у вересні 2021 року, шляхом погроз і в результаті підробки офіційних документів, захопили територію однієї шахти із Донецької області для незаконного видобутку кам’яного вугілля. Спеціальних дозвільних документів вони не мали. Збували вугілля через низку підприємств для населення та бюджетних організацій.

Про це пише Офіс генерального прокуратура.

Одним із активних учасників злочинної організації стала голова місцевої селищної ради. Наразі він перебуває у розшуку. За процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора ДБР завершено досудове розслідування.

Слідством встановлено, що протягом 2021−2024 років злочинна організація займалася незаконним видобутком та реалізацією камʼяного вугілля на території тимчасово окупованого Донецька, завдавши державі понад 5 мільярдів гривень збитків.

Дев’ять учасників злочинної організації визнані винними у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі в ній, протидії законній господарській діяльності, підготовці та використанні підроблених документів, незаконному видобутку корисних копалин та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1−3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України).

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