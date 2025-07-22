Збитків понад 5 млрд грн: завершено справу про незаконний видобуток вугілля на шахті Донбасу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збитків понад 5 млрд грн: завершено справу про незаконний видобуток вугілля на шахті Донбасу

Кримінал
29
Учасники злочинної організації у вересні 2021 року, шляхом погроз і в результаті підробки офіційних документів, захопили територію однієї шахти із Донецької області для незаконного видобутку кам’яного вугілля. Спеціальних дозвільних документів вони не мали. Збували вугілля через низку підприємств для населення та бюджетних організацій.
Про це пише Офіс генерального прокуратура.
Одним із активних учасників злочинної організації стала голова місцевої селищної ради. Наразі він перебуває у розшуку. За процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора ДБР завершено досудове розслідування.
Слідством встановлено, що протягом 2021−2024 років злочинна організація займалася незаконним видобутком та реалізацією камʼяного вугілля на території тимчасово окупованого Донецька, завдавши державі понад 5 мільярдів гривень збитків.
Дев’ять учасників злочинної організації визнані винними у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі в ній, протидії законній господарській діяльності, підготовці та використанні підроблених документів, незаконному видобутку корисних копалин та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1−3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems