Збір при першій реєстрації авто: скільки доведеться платити у 2024 — Finance.ua

Збір при першій реєстрації авто: скільки доведеться платити у 2024 Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Збір при першій реєстрації авто: скільки доведеться платити у 2024

З 1 січня 2024 року змінюються суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових авто на території України.

Про це інформує управління Пенсійного фонду України.

Розмір збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня 2024 року становить 3028 грн.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується у розмірі залежно від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору купівлі-продажу, довідки-рахунку торговельних організацій, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, без урахування податку на додану вартість, у розмірі:

3% - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5%- якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

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Отже, з 1 січня 2024 року:

якщо вартість авто не перевищує або дорівнює 499,62 тис. грн — сплачується 3%;

— сплачується 3%; більше ніж 499,62 тыс. грн, але не перевищує або дорівнює 878,1 тис. грн — 4%;

— 4%; більше ніж 878,1 тис. грн — 5%.

Збір сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в сервісних центрах МВС. Номери рахунків можна дізнатися на сайті ДКСУ в розділі Діяльність/Реквізити дохідних рахунків.

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