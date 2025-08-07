Скільки коштує відпочинок в Одесі у серпні 2025 року — Finance.ua

Скільки коштує відпочинок в Одесі у серпні 2025 року Сьогодні 07:04 — Особисті фінанси

Скільки коштує відпочинок в Одесі у серпні 2025 року

Серпень традиційно залишається піковим місяцем туристичного сезону в Одесі. Попри воєнні ризики, Одеса зберігає статус одного з найпопулярніших напрямків внутрішнього туризму в Україні. Місто на узбережжі Чорного моря переживає значне пожвавлення — заповнені пляжі, активний рух у центральних районах та стабільний попит на житло свідчать про високий рівень туристичної активності.

Саме у серпні ціни на проживання, харчування та інші послуги традиційно досягають максимуму. Розпоівдаємо, у скільки обійдеться проживання та відпочинок біля моря в Одесі у піковий сезон.

Про це йдеться в матеріалі видання «Новини.LIVE».

Вартість проживання

Найдорожчі варіанти розміщення — готелі біля моря з приватними пляжами, басейнами і ресторанами на даху. Ціна за двомісний номер стартує від 18 000−19 000 грн, поліпшені з панорамними видами — від 25 000 грн, а президентські люкси — приблизно 50 000 грн за ніч.

Бюджетні готелі, розташовані далі від центру і моря, пропонують номери від 700 грн за ніч. Люкс у такому сегменті можна винайняти приблизно за 2 000 грн, найчастіше у вартість включено сніданок.

Оренда квартир — альтернатива для тих, хто хоче затишку і більше простору. Апартаменти в Аркадії, поблизу клубів і пляжів, коштують приблизно 10 000 грн за ніч. Простора квартира з видом на море включає кілька спалень, терасу, кухню і Wi-Fi. Економніший варіант — студія в спальному районі площею 30 м² з базовими зручностями — обійдеться від 1 000 грн.

Найдешевший формат — хостели. Ліжко в загальній кімнаті можна знайти за 400−600 грн, а окремий невеликий номер — за 800−1 000 грн. У хостелах, як правило, є загальна кухня, зона відпочинку і пральні машини.

Відпочинок на пляжі

Найдорожчий відпочинок — на пляжі «Ібіца» в Аркадії. У будні дні шезлонг біля моря коштує 500 грн, біля басейну — 800 грн, ліжко на двох — 1 900 грн. У вихідні ціни зростають: шезлонг — до 1 200 грн, ліжко — до 3 500 грн, VIP-зони — до 6 000 грн.

Більш доступний пляж «Кораблик» пропонує шезлонги за 300 грн, лаундж — за 500 грн, ліжка на двох — 600 грн. Тут також є дитячий майданчик і зони для обіду. Рушник — 100 грн.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.