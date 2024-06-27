Збільшення тарифу на світло дозволить стабілізувати ринок електроенергії, — Міненерго Сьогодні 19:45 — Енергетика

Збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження з державного «Енергоатома» та стабілізувати ситуацію на енергоринку.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він пояснив, що збільшення тарифу на світло зменшило вартість послуги з фінансування пільгової ціни на електроенергію для населення державним «Енергоатомом» та «Укргідроенерго». Це було необхідно, бо гідроелектростанції зазнали значних руйнувань.

«Ця послуга розподілена таким чином, що ключове навантаження, а в певні періоди це 90%, покладається на „Енергоатом“, тобто „Укргідроенерго“ буде мати додатковий ресурс для відновлення», — наголосив Галущенко.

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Водночас зменшення вартості послуги з фінансування пільгового тарифу на світло дозволяє стабілізувати ринок електроенергії і спрямувати додаткові кошти на відновлення енергетики.

«Сама послуга просто зменшується. Відповідно, якщо послуга була більше 150 млрд по року, то з урахуванням того, що це пів року по факту у нас, трохи більше, то ця послуга буде зменшена до близько 120 млрд. Але це все одно 120 млрд, які дві державні компанії будуть нести для того, щоб тариф був такий, який є — неринковий», — підкреслив Галущенко.

У підсумку він додав, що навантаження просто було зменшено до тої мінімальної межі, яка дозволяє стабілізувати роботу енергосистеми.

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