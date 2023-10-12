Збережемо ваш спокій з індивідуальними сейфами від Укргазбанку — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Збережемо ваш спокій з індивідуальними сейфами від Укргазбанку Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Збережемо ваш спокій з індивідуальними сейфами від Укргазбанку

Якщо ви піклуєтесь про надійне збереження ваших особистих речей і цінностей, та хочете зберегти їх в безпеці та конфіденційності, державний Укргазбанк пропонує одні з кращих умов користування індивідуальними сейфами на ринку. Обравши таку послугу клієнт може:

самостійно обрати розмір сейфа, строки договору та кількість учасників. У банку наявні сейфи різних розмірів;

здійснювати своєчасне перевезення своїх цінностей із забезпеченням повної матеріальної відповідальності;

резервувати індивідуальні сейфи;

укладати договір сумісного користування індивідуальними сейфами;

надавати право користування індивідуальними сейфами довіреним особам;

користуватись одночасно декількома індивідуальними сейфами.

Серед інших переваг:

можливість обрати альтернативний спосіб покриття (грошове покриття або страхування втрати ключів від сейфа);

додаткові послуги страхування (вміст сейфа);

дистанційне супроводження договорів (автолонгація, закриття договору, здача ключів третьою особою).

Орендувати індивідуальний сейф в Укргазбанку можна у більшості великих міст України — їх перелік, а також більше деталей про сервіс дивіться за посиланням

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Ліцензія НБУ № 123 від 21.07.1993 . Реєстраційний № 183 у Держреєстрі банків.

Укргазбанк За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.