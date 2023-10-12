Збережемо ваш спокій з індивідуальними сейфами від Укргазбанку — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Збережемо ваш спокій з індивідуальними сейфами від Укргазбанку
Якщо ви піклуєтесь про надійне збереження ваших особистих речей і цінностей, та хочете зберегти їх в безпеці та конфіденційності, державний Укргазбанк пропонує одні з кращих умов користування індивідуальними сейфами на ринку. Обравши таку послугу клієнт може:
- самостійно обрати розмір сейфа, строки договору та кількість учасників. У банку наявні сейфи різних розмірів;
- здійснювати своєчасне перевезення своїх цінностей із забезпеченням повної матеріальної відповідальності;
- резервувати індивідуальні сейфи;
- укладати договір сумісного користування індивідуальними сейфами;
- надавати право користування індивідуальними сейфами довіреним особам;
- користуватись одночасно декількома індивідуальними сейфами.
Серед інших переваг:
- можливість обрати альтернативний спосіб покриття (грошове покриття або страхування втрати ключів від сейфа);
- додаткові послуги страхування (вміст сейфа);
- дистанційне супроводження договорів (автолонгація, закриття договору, здача ключів третьою особою).
Орендувати індивідуальний сейф в Укргазбанку можна у більшості великих міст України — їх перелік, а також більше деталей про сервіс дивіться за посиланням.
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Ліцензія НБУ № 123 від
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