Заволодіння 8 кг золота: експрокурору не змінили запобіжний захід — Finance.ua

Заволодіння 8 кг золота: експрокурору не змінили запобіжний захід Сьогодні 09:33 — Кримінал

Заволодіння 8 кг золота: експрокурору не змінили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді 2,8 млн грн застави, застосований до колишнього прокурора місцевої прокуратури Києва № 1, адвоката Костянтина Юсубова, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у заволодінні понад 8 кг золота.

Таке рішення 12 лютого ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, Апеляційна палата ВАКС заарештувала Юсубова з альтернативою 2,8 млн грн застави. Ці кошти внесли і його випустили з-під варти під обов’язки, дія яких уже закінчилася. Захисник обвинуваченого подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

«Відмовити у задоволенні клопотання захисника про зміну запобіжного заходу, застосованого до обвинуваченого (Юсубова — ред.) у кримінальному провадженні. Відмовити у задоволенні заяви заставодавця про повернення застави, внесеної за обвинуваченого», — йдеться в рішенні.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у ВАКС розпочався розгляд справи експрокурора Костянтина Юсубова. За версією обвинувачення, наприкінці 2019 — початку 2020 року він на підставі наказу про відрядження здійснював повноваження у кримінальному провадженні у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України. Користуючись повноваженнями прокурора у справі особа вирішила заволодіти майном, що було попередньо вилучено ним під час обшуку.

З метою створення видимості законності своїх дій прокурор підробив процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо походження майна, та у подальшому, маючи до нього доступ, незаконно заволодів золотом вагою понад 8 кг та вартістю понад 11 млн грн. За даними слідства, обшук проводився в сейфі вже померлої особи.

У грудні 2022 року справу закривали, проте Апеляційна палата це рішення скасувала.

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