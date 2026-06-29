Завод Nissan можуть перетворити на центр виробництва військових дронів Сьогодні 02:55 — Технології&Авто

Nissan

Американська оборонна компанія Anduril Industries веде переговори про можливу купівлю складального заводу Nissan в районі Оппама поблизу Токіо. Там планують розгорнути виробництво військових безпілотників у Японії.

Про це повідомляють джерела Reuters. Остаточного рішення поки немає.

Переговори та плани

За даними джерел, угода ще не погоджена, але у разі її реалізації один із перших великих післявоєнних автозаводів Японії може бути переорієнтований на оборонне виробництво. Йдеться про майданчик Nissan, який планують закрити у 2028 році.

Nissan паралельно веде переговори з іншими потенційними покупцями. Також Anduril, за словами джерел, ще має довести доцільність проєкту через потенційні замовлення з боку японських військових.

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Переговори відбуваються на тлі планів уряду прем’єр-міністра Санае Такаїчі розширювати оборонне виробництво. Це пов’язано зі зростанням напруги навколо Тайванської протоки.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, не виключає застосування сили. У Японії це посилює дискусії про посилення оборонного сектору та перегляд післявоєнної пацифістської політики.

Що відомо про завод Oppama

Завод Oppama працює з 1961 року та за цей час випустив близько 18 млн автомобілів. Саме тут у 2010 році почали виробництво Nissan Leaf — одного з перших масових електромобілів компанії.

Минулого року Nissan оголосив про плани скорочення потужностей і закриття заводу, пропонуючи працівникам переведення на інші підприємства в Японії.

За даними джерел, Anduril розглядає можливість використання частини території площею 1,7 млн кв. м для досліджень і випробувань. Також обговорюється перепідготовка частини працівників для оборонного виробництва.

Завод розташований поруч із військово-морською базою Йокосука, де базуються сили самооборони Японії та американські військово-морські підрозділи. Також він знаходиться в окрузі міністра оборони Шінджіро Коїдзумі, який раніше обговорював співпрацю з Anduril.

Реакції та позиції сторін

Anduril заявила, що не коментує ринкові чутки, але підтвердила інтерес до співпраці з Японією та розвитку локального виробництва. Міністерство оборони Японії також відмовилося від коментарів щодо переговорів.

Компанія, заснована Палмером Лакі у 2017 році, спеціалізується на автономних оборонних системах і заявляє, що може виробляти дрони дешевше та швидше за традиційних підрядників.

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