Завод «Маяк» планує виплатити дивіденди за 2024 рік — Finance.ua

Завод «Маяк» планує виплатити дивіденди за 2024 рік Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Завод «Маяк» планує виплатити дивіденди за 2024 рік

Виробник опалювальних котлів АТ «Завод «Маяк» (АТ «Маяк», Зміїв, Харківської обл.) планує виплатити акціонерам дивіденди за підсумками 2024 року e розмірі 1,023 тис. грн на одну акцію (номіналом 1 тис. грн).

Згідно з проєктом рішень загальних зборів акціонерів компанії, намічених на 21 квітня, дивіденди планується виплати у період з 25 липня до 25 жовтня поточного року.

Статутний капітал товариства — 210 тис. грн, розділений на 210 акцій. Таким чином, загалом сума дивідендів складе 214,83 тис. грн.

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За даними компанії, у 2024 році її чистий прибуток становив 0,215 млн грн (роком раніше 4,61 млн грн), нерозподілений прибуток — 16,37 млн грн. Чистий прибуток на одну акцію склав 1,024 грн на акцію (у 2023 році — 2,196 тис. грн).

Активи товариства за минулий рік зросли на 10% - до 65,64 млн грн, зокрема, сумарна дебіторська заборгованість збільшилась на 3,6% - до 10,1 млн грн, запаси скоротились на 26% - до 21,6 млн грн, тоді як гроші та їх еквіваленти збільшились у 2,5 рази — до 24,5 млн грн.

АТ «Маяк» за рік збільшив на 7,4% поточні зобов’язання — майже до 6 млн грн, довгострокові зросли більш ніж у чотири рази — до 7,4 млн грн.

Як повідомлялось, по результатах 2023 року товариство виплатило дивіденди з розрахунку 2,195 тис. грн на одну акцію.

За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), станом на третій квартал 2024 року 52,381% акцій АТ «Завод «Маяк» володіє гендиректор Олексій Муштай, пакетами по 14,2857% - Тетяна Самусенко і Зоя Гарагата.

Завод «Маяк» створено 1991 року, випускає побутову опалювальну техніку під ТМ «Маяк».

За даними Clarity-project, чистий дохід компанії 2024 року скоротився на 6% до 2023 року, до 65,7 млн грн.

open4business За матеріалами:

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