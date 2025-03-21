Завод «Маяк» планує виплатити дивіденди за 2024 рік — Finance.ua
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Завод «Маяк» планує виплатити дивіденди за 2024 рік

Фондовий ринок
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Завод «Маяк» планує виплатити дивіденди за 2024 рік
Завод «Маяк» планує виплатити дивіденди за 2024 рік
Виробник опалювальних котлів АТ «Завод «Маяк» (АТ «Маяк», Зміїв, Харківської обл.) планує виплатити акціонерам дивіденди за підсумками 2024 року e розмірі 1,023 тис. грн на одну акцію (номіналом 1 тис. грн).
Згідно з проєктом рішень загальних зборів акціонерів компанії, намічених на 21 квітня, дивіденди планується виплати у період з 25 липня до 25 жовтня поточного року.
Статутний капітал товариства — 210 тис. грн, розділений на 210 акцій. Таким чином, загалом сума дивідендів складе 214,83 тис. грн.
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За даними компанії, у 2024 році її чистий прибуток становив 0,215 млн грн (роком раніше 4,61 млн грн), нерозподілений прибуток — 16,37 млн грн. Чистий прибуток на одну акцію склав 1,024 грн на акцію (у 2023 році — 2,196 тис. грн).
Активи товариства за минулий рік зросли на 10% - до 65,64 млн грн, зокрема, сумарна дебіторська заборгованість збільшилась на 3,6% - до 10,1 млн грн, запаси скоротились на 26% - до 21,6 млн грн, тоді як гроші та їх еквіваленти збільшились у 2,5 рази — до 24,5 млн грн.
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АТ «Маяк» за рік збільшив на 7,4% поточні зобов’язання — майже до 6 млн грн, довгострокові зросли більш ніж у чотири рази — до 7,4 млн грн.
Як повідомлялось, по результатах 2023 року товариство виплатило дивіденди з розрахунку 2,195 тис. грн на одну акцію.
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За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), станом на третій квартал 2024 року 52,381% акцій АТ «Завод «Маяк» володіє гендиректор Олексій Муштай, пакетами по 14,2857% - Тетяна Самусенко і Зоя Гарагата.
Завод «Маяк» створено 1991 року, випускає побутову опалювальну техніку під ТМ «Маяк».
За даними Clarity-project, чистий дохід компанії 2024 року скоротився на 6% до 2023 року, до 65,7 млн грн.
За матеріалами:
open4business
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