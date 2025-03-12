Світові дивіденди досягли рекордного рівня у 2024 році — Finance.ua
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Світові дивіденди досягли рекордного рівня у 2024 році

Фондовий ринок
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Світові дивіденди досягли рекордного рівня у 2024 році
Світові дивіденди досягли рекордного рівня у 2024 році
Світові дивіденди досягли рекордного рівня $1,75 трлн (1,38 трлн фунтів стерлінгів) у 2024 році, незважаючи на невелике зниження виплат у Великій Британії.
Про це повідомляє City AM. Згідно з Janus Henderson Global Dividend Index, минулого року дивіденди зросли на 6,6%.
У Великій Британії виплати акціонерам трохи знизилися (-0,6%), в основному за рахунок гірничодобувних компаній. Водночас 85% британських компаній збільшили виплати або залишили їх без змін, при цьому значний внесок зробили банки, нафтовиробники та сектор охорони здоров’я.
Дослідження Computershare показало, що без урахування гірничодобувних компаній зростання дивідендів у Великій Британії склало 4%.
У глобальному масштабі 88% компаній збільшили дивіденди або залишили їх на колишньому рівні. Рекордні показники зафіксовано у 17 із 49 країн, включаючи США, Японію та Китай.
Великі компанії, такі як Meta, Alphabet та Alibaba, відіграли ключову роль, склавши п’яту частину світового зростання дивідендів.
За прогнозами Janus Henderson, у 2025 році глобальні виплати продовжать зростати, збільшившись на 5% до $1,83 трлн (1,44 трлн фунтів стерлінгів).
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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