Світові дивіденди досягли рекордного рівня у 2024 році — Finance.ua

Світові дивіденди досягли рекордного рівня у 2024 році Сьогодні 19:38 — Фондовий ринок

Світові дивіденди досягли рекордного рівня у 2024 році

Світові дивіденди досягли рекордного рівня $1,75 трлн (1,38 трлн фунтів стерлінгів) у 2024 році, незважаючи на невелике зниження виплат у Великій Британії.

Про це повідомляє City AM. Згідно з Janus Henderson Global Dividend Index, минулого року дивіденди зросли на 6,6%.

У Великій Британії виплати акціонерам трохи знизилися (-0,6%), в основному за рахунок гірничодобувних компаній. Водночас 85% британських компаній збільшили виплати або залишили їх без змін, при цьому значний внесок зробили банки, нафтовиробники та сектор охорони здоров’я.

Дослідження Computershare показало, що без урахування гірничодобувних компаній зростання дивідендів у Великій Британії склало 4%.

У глобальному масштабі 88% компаній збільшили дивіденди або залишили їх на колишньому рівні. Рекордні показники зафіксовано у 17 із 49 країн, включаючи США, Японію та Китай.

Великі компанії, такі як Meta, Alphabet та Alibaba, відіграли ключову роль, склавши п’яту частину світового зростання дивідендів.

За прогнозами Janus Henderson, у 2025 році глобальні виплати продовжать зростати, збільшившись на 5% до $1,83 трлн (1,44 трлн фунтів стерлінгів).

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