Завод Bosch у рф перейшов в управління держави — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Завод Bosch у рф перейшов в управління держави

Фондовий ринок
46
Завод Bosch у рф перейшов в управління держави
Завод Bosch у рф перейшов в управління держави
російська держкомпанія НАМІ (Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут) заявила в середу, що придбала 100% акцій заводу з виробництва гальм та інших систем для автомобілів, який раніше належав німецькій Robert Bosch.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що НАМІ скуповує російські активи світових автовиробників, які залишили рф через її вторгнення в Україну.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Так, НАМІ вже придбав заводи, які раніше належали автовиробникам Renault, Nissan і Toyota.
Сума угоди не розголошується, але НАМІ купувала інші активи за номінальну плату.
Читайте також
Раніше завод Bosch займався виробництвом систем рульового управління, антиблокувальних гальмівних систем і електронної системи стійкості.
У НАМІ заявили, що 107 співробітників, які працювали на заводі в Самарській області на момент угоди, продовжать працювати, і що компанія працює з Міністерством промисловості і торгівлі рф над відновленням виробництва з 2024 року.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до рф.
Повідомлялось, що Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в санкт-петербурзі через відсутність поставок з ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.