Завод Bosch у рф перейшов в управління держави — Finance.ua

Завод Bosch у рф перейшов в управління держави Сьогодні 21:34 — Фондовий ринок

Завод Bosch у рф перейшов в управління держави

російська держкомпанія НАМІ (Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут) заявила в середу, що придбала 100% акцій заводу з виробництва гальм та інших систем для автомобілів, який раніше належав німецькій Robert Bosch.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що НАМІ скуповує російські активи світових автовиробників, які залишили рф через її вторгнення в Україну.

Так, НАМІ вже придбав заводи, які раніше належали автовиробникам Renault, Nissan і Toyota.

Сума угоди не розголошується, але НАМІ купувала інші активи за номінальну плату.

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Раніше завод Bosch займався виробництвом систем рульового управління, антиблокувальних гальмівних систем і електронної системи стійкості.

У НАМІ заявили, що 107 співробітників, які працювали на заводі в Самарській області на момент угоди, продовжать працювати, і що компанія працює з Міністерством промисловості і торгівлі рф над відновленням виробництва з 2024 року.

Нагадаємо, німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до рф.

Повідомлялось, що Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в санкт-петербурзі через відсутність поставок з ЄС.

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Економічна Правда За матеріалами:

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