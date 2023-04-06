Завезли вінілові програвачі замість допомоги ЗСУ: на Волині викрили благодійний фонд — Finance.ua

Завезли вінілові програвачі замість допомоги ЗСУ: на Волині викрили благодійний фонд Сьогодні 15:36 — Кримінал

Завезли вінілові програвачі замість допомоги ЗСУ: на Волині викрили благодійний фонд, Фото: ДБР

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили «волонтерів», які намагалися ввезти вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Дороговартісне обладнання ввозили через пункт пропуску «Ягодин». Вантаж намагалися видати за радіозапчастини для однієї з військових частин Збройних сил України. Щоправда, гарантійний лист від військової частини, який зловмисники представили на пункті пропуску має ознаки підробки.

Детективи провели обшук вантажного автомобіля, за результатами якого вилучено 50 коробок з аудіосистемами. Вартість вантажу встановлюється.

Встановлено, що схему налагодили для ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету під час переміщення через митний кордон.

Згаданий благодійний фонд працює в Україні вже 9 років.

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