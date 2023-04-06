Завезли вінілові програвачі замість допомоги ЗСУ: на Волині викрили благодійний фонд — Finance.ua
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Завезли вінілові програвачі замість допомоги ЗСУ: на Волині викрили благодійний фонд

Кримінал
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Завезли вінілові програвачі замість допомоги ЗСУ: на Волині викрили благодійний фонд
Завезли вінілові програвачі замість допомоги ЗСУ: на Волині викрили благодійний фонд, Фото: ДБР
Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили «волонтерів», які намагалися ввезти вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Дороговартісне обладнання ввозили через пункт пропуску «Ягодин». Вантаж намагалися видати за радіозапчастини для однієї з військових частин Збройних сил України. Щоправда, гарантійний лист від військової частини, який зловмисники представили на пункті пропуску має ознаки підробки.
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Детективи провели обшук вантажного автомобіля, за результатами якого вилучено 50 коробок з аудіосистемами. Вартість вантажу встановлюється.
Встановлено, що схему налагодили для ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету під час переміщення через митний кордон.
Згаданий благодійний фонд працює в Україні вже 9 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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