Завдяки відкритості та конкуренції вдалося зекономити 10,4 млрд грн, які були закладені в держбюджеті 2024 року на закупівлі — Finance.ua
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Завдяки відкритості та конкуренції вдалося зекономити 10,4 млрд грн, які були закладені в держбюджеті 2024 року на закупівлі

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З початку 2024 року закупівельна агенція «‎Державний оператор тилу» (ДОТ) уклала понад 350 контрактів на загальну суму підписаних договорів — 35,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«94% закупівель ДОТ здійснює у Prozorro, що забезпечує максимально можливу відкритість під час війни та протидіє корупційним проявам. Використання Prozorro сприяє залученню широкого кола постачальників і забезпечує чесну конкуренцію, що, зі свого боку, призводить до зниження витрат і підвищення якості продукції», — цитує пресслужба заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.
За його словами, завдяки відкритості та конкуренції, агенції вдалося зекономити 10,4 млрд грн або приблизно п’яту частину грошей, які були закладені в держбюджеті 2024 року на закупівлі ДОТу, та за якими вже підписані контракти.
«В середньому в торгах агенції в Prozorro беруть участь п’ять потенційних постачальників. Зекономлені кошти будуть направлені на закупівлі додаткового майна для ЗСУ, наприклад, засобів індивідуального захисту. Працюємо і надалі на те, щоб військові мали вчасно все необхідне», — додав Кліменков
За матеріалами:
Finance.ua
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