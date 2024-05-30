Завдяки відкритості та конкуренції вдалося зекономити 10,4 млрд грн, які були закладені в держбюджеті 2024 року на закупівлі — Finance.ua

Завдяки відкритості та конкуренції вдалося зекономити 10,4 млрд грн, які були закладені в держбюджеті 2024 року на закупівлі Сьогодні 19:34

З початку 2024 року закупівельна агенція «‎Державний оператор тилу» (ДОТ) уклала понад 350 контрактів на загальну суму підписаних договорів — 35,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони

«94% закупівель ДОТ здійснює у Prozorro, що забезпечує максимально можливу відкритість під час війни та протидіє корупційним проявам. Використання Prozorro сприяє залученню широкого кола постачальників і забезпечує чесну конкуренцію, що, зі свого боку, призводить до зниження витрат і підвищення якості продукції», — цитує пресслужба заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.

За його словами, завдяки відкритості та конкуренції, агенції вдалося зекономити 10,4 млрд грн або приблизно п’яту частину грошей, які були закладені в держбюджеті 2024 року на закупівлі ДОТу, та за якими вже підписані контракти.

«В середньому в торгах агенції в Prozorro беруть участь п’ять потенційних постачальників. Зекономлені кошти будуть направлені на закупівлі додаткового майна для ЗСУ, наприклад, засобів індивідуального захисту. Працюємо і надалі на те, щоб військові мали вчасно все необхідне», — додав Кліменков

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