Завдяки продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль — Finance.ua
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Завдяки продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

Енергетика
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Завдяки продажу електроенергії Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Після модернізації запущено міждержавну лінію електропередачі між Україною та Польщею. Фахівці „Укренерго“ та їхні польські колеги з компанії PSE швидко виконали всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем’єра, додатковий потужний інтерконектор збільшує експортно-імпортні можливості України.
«За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт і отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, незважаючи на ворожі ракетні та дронові атаки», — заявив Шмигаль.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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