Завдання Уряду: що має працювати при відключенні електрики — Finance.ua

Завдання Уряду: що має працювати при відключенні електрики
Міністерству інфраструктури та Фонду енергоефективності доручено разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи. Окрема робота по генераторах та сонячних панелях», — сказав він.
Як зазначив, Шмигаль, один з ключових елементів посилення нашої енергетичної стійкості - це енергоефективність.
За його словами, ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення.
«Важливо, що це гранти в розмірі до 2 млн гривень. Тобто держава дає кошти, аби люди покращували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси», — сказав він.
Нагадаємо, після російських обстрілів електростанцій України навесні 2024 року утворився дефіцит електроенергії, який тільки погіршиться влітку. У травні вже почалися відключення світла для населення.
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