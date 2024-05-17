Завдання Уряду: що має працювати при відключенні електрики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Завдання Уряду: що має працювати при відключенні електрики

Енергетика
43
Завдання Уряду: що має працювати при відключенні електрики
Завдання Уряду: що має працювати при відключенні електрики
Міністерству інфраструктури та Фонду енергоефективності доручено разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи. Окрема робота по генераторах та сонячних панелях», — сказав він.
Як зазначив, Шмигаль, один з ключових елементів посилення нашої енергетичної стійкості - це енергоефективність.
За його словами, ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення.
«Важливо, що це гранти в розмірі до 2 млн гривень. Тобто держава дає кошти, аби люди покращували умови свого енергозабезпечення. Місцева влада має також активно включатися в усі ці процеси», — сказав він.
Нагадаємо, після російських обстрілів електростанцій України навесні 2024 року утворився дефіцит електроенергії, який тільки погіршиться влітку. У травні вже почалися відключення світла для населення.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.