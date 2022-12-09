Затримка до 5 тижнів: рф гальмує роботу «зернового коридору» — Finance.ua

Затримка до 5 тижнів: рф гальмує роботу «зернового коридору» Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Час очікування суден в рамках «зернового коридору» збільшується до 3-5 тижнів і щомісяця недоекспортовується кілька мільйонів тонн української агропродукції. Річ у тому, що росія навмисно гальмує роботу по експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на міжнародному форумі TRT World Forum, який проходить у Стамбулі.

«Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти, залучені в експортній зерновій ініціативі, працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують», — сказав він.

Президент нагадав, що через це сотні тисяч людей у всьому світі отримують менше продовольства, переплачують за харчі, «тому, що одна держава шантажує усіх продовольством».

«Середній час очікування суден становить 3-5 тижнів. Через це щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції», — навів статистику Зеленський.

На його думку, це питання можна вирішити, якщо ліквідувати кілька напрямків агресії росії проти України і гарантувати безпеку Миколаївській області та її портам. Він підкреслив, що саме росія створила продовольчу кризу — якби російський флот не заблокував у Чорному морі українські порти, то проблеми з постачанням продовольства не виникло б.

«російська війна проти України проявила цінність стабільності в нашому з вами регіоні. Це одна з історичних помилок російського керівника — своєю божевільною агресією він довів лише те, що безпека України й чорноморського регіону є критично важливою для глобальної безпеки, а будь-яка агресія в нашій з вами частині світу — це глобальний злочин», — зазначив президент.

Він нагадав, що Україна, Туреччина та ООН спільно зупиняють загрозу голоду, а ініціатива Grain From Ukraine допомагає найбіднішим країнам зберегти стабільність.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про нову міжнародну ініціативу, — «Grain from Ukraine». У її межах українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

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