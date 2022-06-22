Заступник Шольца заявив, що росія урізала постачання газу — Finance.ua

Заступник Шольца заявив, що росія урізала постачання газу

Вчора 11:38 — Енергетика

Заступник канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив про «економічний напад» росії. Таким чином політик прокоментував неаргументований крок рф зі скорочення постачання газу.

Як повідомляє DW , міністр вважає такий крок росії — продуманою стратегією.

«Зменшення поставок газу газопроводом „Північний потік“ — це напад на нас, економічний напад на нас», — заявив Габек.

Завдання агресора, на його думку, викликати зростання цін на газ шляхом зменшення його обсягу і цим «спричинити в Європі та Німеччині дебати щодо важкої ситуації та тривоги».

Також Габек наголосив на важливості наповнення німецьких газосховищ, якщо до зими Німеччина підійде лише з наполовину заповненими підземними сховищами газу і «газовий вентиль буде перекритий», то на Німеччину очікує важка економічна криза, яка, на думку Габека, може бути гіршою, ніж під час коронавірусу.

Наразі російський газ перекачується через Україну, але не на повну потужність. Також росія скоротила постачання газопроводом «Північний потік». 14 червня російський концерн «Газпром» заявив, що може гарантувати постачання всього 100 мільйонів кубометрів газу на добу замість звичайного обсягу 167 мільйонів кубометрів. «Газпром» послався на затримку ремонтних робіт на компресорній станції «Портова», що сталася через брак комплектуючих.

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