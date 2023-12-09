Засновник Virgin Galactic більше не інвестуватиме в компанію — Finance.ua

Засновник Virgin Galactic більше не інвестуватиме в компанію Сьогодні 00:08 — Фондовий ринок

Засновник Virgin Galactic більше не інвестуватиме в компанію

Засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон виключає можливість вкладати більше грошей у збиткову фірму.

Про це він сказав виданню Financial Times.

«У нас не найглибші кишені після Covid, і Virgin Galactic має 1 мільярд доларів, або майже. Я вважаю, що вона повинна мати достатньо коштів, щоб виконувати свою роботу самостійно», — висловився бізнесмен.

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Бренсон розповів, що він «усе ще любить» проєкт Virgin Galactic і що той справді зарекомендував себе та технологію комерційних космічних польотів. Galactic нещодавно завершила свій шостий комерційний рейс за пів року, ціни на квиток стартують від 450 тис. доларів.

Virgin Group досі залишається одним із найбільших акціонерів Galactic, попри продаж акцій на понад 1 млрд доларів у 2020 та 2021 роках та зменшення своєї частки до 7,7%.

У травні поточного року через низку проблем було оголошено про закриття стартап Virgin Orbit, 75% якого належали Бренсону. Компанія збанкрутіла й на аукціоні продала активи чотирьом фірмам.

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Як тепер пише FT, аналітики вважають, що Galactic засвоїла урок і не готова витрачати всі свої гроші на збиткові рейси.

Минулого місяця Virgin Galactic, заснована в 2004 році, оголосила про скорочення робочих місць і припинення комерційних рейсів на 18 місяців з наступного року. Там заявили, що намагаються зберегти гроші на розробку космічного літака, який міг би перевозити більше пасажирів.

Надходження такого космічного судна в експлуатацію очікується в 2026 році. У Virgin стверджують, що мають достатньо фінансування до того часу. Але деякі аналітики прогнозують, що у 2025 році Galactic попросить в інвесторів більше грошей.

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