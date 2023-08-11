Virgin Galactic здійснила суборбітальний політ із трьома туристами на борту — Finance.ua

Virgin Galactic здійснила суборбітальний політ із трьома туристами на борту
Космічна компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic успішно здійснила перший суборбітальний політ — вона доставила до кордону космосу трьох туристів та повернула їх на землю.
Трансляція запуску велася на YouTube. Акції Virgin Galactic зросли на 1,63%, до $3,44.
На борту перебували 80-річний британець Джон Гудвін із хворобою Паркінсона — він став найстарішим громадянином Великої Британії, який побував у космосі, уточнює Daily Mail.
Крім нього, до екіпажу увійшли Кейша Шахафф та її донька Анастатія Майєрс із Антигуа та Барбуди, які виграли право на політ у благодійній лотереї.
Старшим інструктором став астронавт Virgin Galactic Бет Мозес.
Це вже другий комерційний політ компанії. У липні 2023 року вона успішно здійснила запуск, в якому брали участь інженер італійської Національної дослідницької ради та двоє офіцерів військово-повітряних сил Італії.
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