Virgin Galactic здійснила суборбітальний політ із трьома туристами на борту — Finance.ua

Virgin Galactic здійснила суборбітальний політ із трьома туристами на борту Сьогодні 18:30 — Світ

Virgin Galactic здійснила суборбітальний політ із трьома туристами на борту

Космічна компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic успішно здійснила перший суборбітальний політ — вона доставила до кордону космосу трьох туристів та повернула їх на землю.

Трансляція запуску велася на YouTube . Акції Virgin Galactic зросли на 1,63%, до $3,44.

На борту перебували 80-річний британець Джон Гудвін із хворобою Паркінсона — він став найстарішим громадянином Великої Британії, який побував у космосі, уточнює Daily Mail.

Читайте також Virgin Galactic вперше в історії здійснила комерційний рейс у космос

Крім нього, до екіпажу увійшли Кейша Шахафф та її донька Анастатія Майєрс із Антигуа та Барбуди, які виграли право на політ у благодійній лотереї.

Старшим інструктором став астронавт Virgin Galactic Бет Мозес.

Це вже другий комерційний політ компанії. У липні 2023 року вона успішно здійснила запуск, в якому брали участь інженер італійської Національної дослідницької ради та двоє офіцерів військово-повітряних сил Італії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.