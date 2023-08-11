Virgin Galactic здійснила суборбітальний політ із трьома туристами на борту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Virgin Galactic здійснила суборбітальний політ із трьома туристами на борту

Світ
30
Virgin Galactic здійснила суборбітальний політ із трьома туристами на борту
Virgin Galactic здійснила суборбітальний політ із трьома туристами на борту
Космічна компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic успішно здійснила перший суборбітальний політ — вона доставила до кордону космосу трьох туристів та повернула їх на землю.
Трансляція запуску велася на YouTube. Акції Virgin Galactic зросли на 1,63%, до $3,44.
На борту перебували 80-річний британець Джон Гудвін із хворобою Паркінсона — він став найстарішим громадянином Великої Британії, який побував у космосі, уточнює Daily Mail.
Читайте також
Крім нього, до екіпажу увійшли Кейша Шахафф та її донька Анастатія Майєрс із Антигуа та Барбуди, які виграли право на політ у благодійній лотереї.
Старшим інструктором став астронавт Virgin Galactic Бет Мозес.
Це вже другий комерційний політ компанії. У липні 2023 року вона успішно здійснила запуск, в якому брали участь інженер італійської Національної дослідницької ради та двоє офіцерів військово-повітряних сил Італії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.