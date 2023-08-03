Засновник венчур білдера CLUST Руслан Тимофєєв про вихід українських стартапів ринок Азії — Finance.ua

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Засновник венчур білдера CLUST Руслан Тимофєєв про вихід українських стартапів ринок Азії

Особливості, перспективи і власний досвід масштабування бізнесу

Як розвивати бізнес, який успішно працює? Таке питання часто ставлять собі молоді підприємці, які вже запустили стартап, завоювали прихильність користувачів і вийши на позитивний ROI. І один із шляхів розвитку — масштабування бізнесу, тобто спроба вийти на ринки інших країн і повторити «домашній» успіх. Сьогодні я хочу розглянути перспективи виходу стартапів на ринки Азії, виявити найперспективніші ніші та найефективніші стратегії експансії продукту.

Перспективи стартапів на азійському ринку

Азійський ринок — це мільйони потенційних користувачів. Саме тому він є таким привабливим для багатьох підприємців. Серед характеристик країн Азії я б виокремив такі:

Найбільш динамічно зростаюча економіка — такі ринки, як Китай та Індія мають найшвидші темпи зростання, тому дозволяють швидко вийти на бажані показники за умови вдалої стратегії.

— такі ринки, як Китай та Індія мають найшвидші темпи зростання, тому дозволяють швидко вийти на бажані показники за умови вдалої стратегії. Великий ринок споживання та збуту — країни Азії мають велику кількість населення (= потенційну цільову аудиторію), що створює попит на товари та послуги. За наявності правильного продукту, стартап може швидко привернути велику кількість клієнтів та забезпечити стабільний зріст.

— країни Азії мають велику кількість населення (= потенційну цільову аудиторію), що створює попит на товари та послуги. За наявності правильного продукту, стартап може швидко привернути велику кількість клієнтів та забезпечити стабільний зріст. Технологічний розвиток — деякі країни Азії, зокрема Китай та Японія, є світовими лідерами у розробці технологій. Доступ до інновацій та інфраструктури стимулює розвиток та дозволяє стартапам реалізувати свій потенціал.

— деякі країни Азії, зокрема Китай та Японія, є світовими лідерами у розробці технологій. Доступ до інновацій та інфраструктури стимулює розвиток та дозволяє стартапам реалізувати свій потенціал. Зростання кількості інтернет-користувачів і людей, які купують товари чи послуги через мережу — усе це створює унікальні можливості для стартапів у сфері електронної комерції, застосунків та інтернет-послуг.

Найперспективніші ніші для стартапів в країнах Азії

Зважаючи на поточні тенденції, які я бачу на ринку загалом, і підприємницьку екосистему в азійських країнах, можу виокремити кілька найперспективніших напрямків для стартапів, які хочуть вийти на ринки Азії:

Штучний інтелект та машинне навчання — великий обсяг даних і технологічні досягнення створюють чудовий фундамент для стартапів у сфері AI & ML. Використання AI в різних сферах, включаючи медицину, фінанси, логістику та електронну комерцію, є дуже перспективним напрямком. І якщо вам є що запропонувати в цій ніші, ви маєте багато шансів на успіх.

— великий обсяг даних і технологічні досягнення створюють чудовий фундамент для стартапів у сфері AI & ML. Використання AI в різних сферах, включаючи медицину, фінанси, логістику та електронну комерцію, є дуже перспективним напрямком. І якщо вам є що запропонувати в цій ніші, ви маєте багато шансів на успіх. WEB 3.0 — зростаючий інтерес до блокчейн-технологій та криптовалют створює можливості для стартапів у сфері фінансів, логістики, ланцюга постачання та інших галузей.

— зростаючий інтерес до блокчейн-технологій та криптовалют створює можливості для стартапів у сфері фінансів, логістики, ланцюга постачання та інших галузей. Фінтех — швидкий розвиток цифрових платіжних систем, мобільних банків та інноваційних фінансових продуктів сприяє росту фінтех-стартапів у країнах Азії. Вони допомагають розширювати доступ до фінансових послуг та покращувати фінансову включеність.

— швидкий розвиток цифрових платіжних систем, мобільних банків та інноваційних фінансових продуктів сприяє росту фінтех-стартапів у країнах Азії. Вони допомагають розширювати доступ до фінансових послуг та покращувати фінансову включеність. Електронна комерція — великий розмір ринку та зростання популярності онлайн-шопінгу роблять електронну комерцію привабливим напрямком для стартапів. Послуги доставки, інтернет-магазини, онлайн-платформи та інноваційні рішення для електронної торгівлі є великими можливостями для розвитку.

— великий розмір ринку та зростання популярності онлайн-шопінгу роблять електронну комерцію привабливим напрямком для стартапів. Послуги доставки, інтернет-магазини, онлайн-платформи та інноваційні рішення для електронної торгівлі є великими можливостями для розвитку. Здоров’я та медицина — зростаюча свідомість про здоров’я та розвиток медичних технологій створюють потребу в інноваціях у сфері медицини. Стартапи, які пропонують новаторські рішення для діагностики, лікування, збереження здоров’я та медичних послуг, мають великий потенціал.

Особливості роботи на азіатських ринках

1. Китай

Китай є однією з найбільших економік у світі, він має велику кількість інтернет-користувачів та високу готовність до інновацій. Але його регуляторна система може бути складною для іноземних компаній. ІТ-компаніям з інших країн важко зайти на ринок Китаю, оскільки треба здобувати ICP-ліцензію. Тому рекомендую одразу шукати локального партнера, який візьме юридичні питання на себе або співпрацювати з венчур-білдером, який уже має розгалужену мережу надійних партнерів.

Також особливістю цієї країни є висока конкурентність. Стартапи в Китаї часто не мають унікальної пропозиції, а лише просто копіюють конкурентів, через це вам може бути важко виокремити свій продукт серед інших. Щоб привернути увагу у вас має бути дійсно цікавий продукт, який розвʼязує проблеми користувачів іноваційно і пропонує user-friendly сервіс.

2. Японія

Японці — одні з найбільш платоспроможних користувачів у світі. Це, звичайно, плюс. Але разом із тим цей ринок вимагає і великих витрат на операційні потреби. Також тут існують певні бюрократичні перепони і високий рівень конкуренції.

Також японці дуже сильно відрізняються від нас за культурою, тому цей аспект потрібно ретельно досліджувати, формувати портрети цільової аудиторії та пропрацьовувати детальні пропозицію під кожну.

3. Південна Корея

Тут також досить високий рівень життя й надзвичайно розвинені технології. Уряд Південної Кореї активно підтримує розвиток стартапів, надаючи фінансову підтримку, податкові пільги та інфраструктуру для створення інноваційних підприємств. Разом з цим тут також високий рівень конкуренції, висока вартість життя й виробництва.

4. Індія

Переваги індійського ринку в тому, що вам не треба перекладати ваш продукт на всі наявні діалекти — достатньо англомовної версії вашого сайту чи застосунку, оскільки населення тут володіє англійською. Також тут надзвичайно розвинена ІТ-екосистема.

Серед перепон експансії на індійський ринок можна виокремити обмежену інфраструктуру — деякі регіони мають проблеми з інфраструктурою, що може впливати на логістику та розподіл продукції. Також певні ніші можуть бути менш стійкими фінансово, що може вимагати обережного планування та управління ризиками.

5. Індонезія

Серед особливостей саме цього регіону можу зазначити високий рівень бюрократії, який сильно гальмує темпи масштабування.

Досвід масштабування бізнесу на ринок Таїланду від CLUST venture builder

Хочу поділитися нашим свіжим кейсом. У жовтні 2022 року ми почали співпрацю з українським брендом косметики Lamel. За 4 місяці роботи:

ми проаналізували ринок і конкурентів

прорахували unit-економіку та розробили бізнес-план

отримали сертифікації на продукцію

налагодили логістику

запустили онлайн-продажі в лютому 2023 року

Наразі ми налагоджуємо відносини з найбільш популярними маркетплейсами Таїланду, щоб стартувати продажі в офлайн-форматі.

Як венчур білдер ми забрали на себе операційні, юридичні, менеджерські питання, надавши фаундерам змогу сконцентруватися на розвитку продукту. І це дуже ефективна стратегія для всіх учасників.

Висновки

Перспективи виходу на ринки Азії залишаються обіцяючими для стартапів та венчурних інвесторів. Успіх компаній-єдинорогів та великий ринок споживання свідчать про потенціал регіону для інновацій та бізнесу. Розуміння особливостей ринків Китаю, Японії, Південної Кореї та Індії, а також адаптація продукту до місцевих реалій є ключем до успіху в Азії.

Тимофєєв Руслан Сергійович — засновник венчур білдера CLUST, серійний підприємець, засновник та керуючий партнер інвестиційного фонду Adventures Lab, член правління Young Business Club.

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