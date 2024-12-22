На ринку фінансових послуг в Україні у листопаді зменшилась кількість учасників — Finance.ua
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На ринку фінансових послуг в Україні у листопаді зменшилась кількість учасників

Казна та Політика
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На ринку фінансових послуг в Україні у листопаді зменшилась кількість учасників
На ринку фінансових послуг в Україні у листопаді зменшилась кількість учасників
Станом на 1 грудня 2024 року, ринок фінансових послуг зазнав незначних змін. Кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилась до 892 з 897, у той час як кількість банків залишилась незмінною — 62.
Про це повідомили у Національному банку України.
Наразі на ринку небанківських фінансових послуг працюють:
  • 489 фінансових компаній (було 492);
  • 57 страховиків non-life (було 58), 11 life-страховиків (без змін);
  • 111 ломбардів (без змін);
  • 108 кредитних спілок (було 109);
  • 1 лізингодавець (без змін);
  • 43 страхових брокери (без змін);
  • 71 колекторська компанія (без змін).
Крім того, на ринку визнано 16 банківських груп (без змін) та 31 небанківська фінансова група (було 30).

Платіжний ринок

Також на платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).
Ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився. Там і надалі працюють:
  • 18 платіжних установ;
  • 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;
  • один банк — емітент електронних грошей;
  • один оператор поштового зв’язку.
До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (без змін) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).
За матеріалами:
Finance.ua
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