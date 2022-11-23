Засновник Dogecoin назвав умови повного колапсу криптовалют — Finance.ua

Засновник Dogecoin назвав умови повного колапсу криптовалют Сьогодні 03:07 — Фінтех і Картки

Засновник Dogecoin назвав умови повного колапсу криптовалют

Розробник мем-криптовалюти Dogecoin (DOGE) Біллі Mapкус, відомий під псевдонімом Шибетоші Haкамото, вважає, що колапc Binance або Tether буде означати остаточне падіння для всього ринку криптовалют.

«Всіх, хто турбується про банкрутство Binance і/або Tether, я хочу попередити, що якщо це станеться, то гра закінчиться. Добре, що більше людей в кінці кінців починають розуміти, як і що насправді відбувається, особливо в чому полягає слабкість централізованих бірж», — написав Маркус у своєму твіті.

Біллі чомусь видалив своє повідомлення, але колишній директор Twitter Джек Доpсі встиг погодитися з ним і написав, що падіння Binance або Tether стане початком кінця.

«Шибетоші Haкамото» впевнений, що криптовалюти не зникнуть у випадку падіння провідної за обсягом торгів біржі і емітента найбільшого стейблкоїна. Однак ця подія викликає «гігантський мега-дамп», і ціна проб’є багаточисельні рівні підтримки.

Щоб знизити фінансові ризики, нещодавно гендиректор Binance Чанпен Чжао анонсував створення стабілізаційного фонду. Для отримання фінансової підтримки компанії, що мають проблеми ліквідності, будуть зобов’язані подати заявки в інкубатор Binance Labs.

noworries За матеріалами:

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