Зарплати в медицині зростають: які зарплати пропонують медикам — Finance.ua

Зарплати в медицині зростають: які зарплати пропонують медикам Сьогодні 17:24 — Особисті фінанси

Зарплати в медицині зростають: які зарплати пропонують медикам

Середня заробітна плата в категорії «Медицина, фармацевтика» складає 17 500 грн, як і на ринку праці загалом. З початку повномасштабної війни середня зарплата в категорії зросла на 14% (з 15 000 до 17 500 грн).

Про це свідчать дані Work.ua.

Найвищі доходи мають фахівці в Херсонській (23 375 грн), Київській та Кіровоградській (20 000 грн), Черкаській та Донецькій областях (18 000 грн). А от найменшу зарплату медикам пропонують у Тернопільській області (13 500 грн).

Найвищий заробіток у вакансіях із категорії «Медицина, фармацевтика» на Work.ua зараз пропонують таким спеціалістам (крім керівних посад):

41 250 грн — ендодонтист;

35 000 грн — хімік-технолог;

27 500 грн — менеджер із продажу;

25 000 грн — зубний технік, медичний представник, хірург;

23 500 грн — психіатр;

22 500 грн — біолог, лікар загальної практики, лікар УЗД, подолог;

22 000 грн — спеціаліст із лазерної епіляції;

21 500 грн — завідуючий аптекою;

20 000 грн — анестезіолог, ветеринарний лікар, гінеколог, гірудотерапевт, кардіолог, масажист, офтальмохірург, педіатр, сімейний лікар.

А от найнижчі зарплати в прибиральників (8 150 грн), санітарів (8 250), асистентів ветеринарного лікаря (11 000).

Посади, у яких найбільше зросли зарплати із січня 2022 до серпня 2023 року:

на 67% (з 12 000 до 20 000) — офтальмохірург;

на 67% (з 15 000 до 25 000) — хірург;

на 60% (з 12 520 до 20 000) — хімік;

на 58% (з 12 500 до 19 750) — реабілітолог;

на 50% (з 10 000 до 15 000) — психолог;

на 38% (з 14 500 до 20 000) — анестезіолог;

на 33% (з 15 000 до 20 000) — ветеринарний лікар;

на 33% (з 15 000 до 20 000) — масажист;

на 29% (з 14 000 до 18 000) — провізор;

на 26% (з 17 000 до 21 500) — завідуючий аптекою;

на 25% (з 14 500 до 18 150) — лікар-координатор;

на 24% (з 12 500 до 15 500) — лаборант;

на 23% (з 11 000 до 13 500) — логопед.

У серпні в категорії «Медицина, фармацевтика» активно шукали роботу на Work.ua понад 13 000 фахівців. У середньому щомісяця зʼявляється від 3 000 до 4 000 нових резюме від медиків. Наприклад, у серпні найбільше прибуло кандидатів на посади: медична сестра, психолог, провізор, спеціаліст із лазерної епіляції, масажист.

Найбільше шукачів, а саме 83% — жінки. Відповідно, 17% резюме розмістили чоловіки.

Понад третина всіх шукачів (36%) — це фахівці із досвідом роботи 5 років і більше. Також чимало кандидатів (29%) не мають досвіду. У 7% шукачів досвіду роботи менш як 1 рік, у 9% — від 1 до 2 років. Ще 19% спеціалістів мають досвід від 2 до 5 років.

Інфографіка: Work.ua

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