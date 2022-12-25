Зарплати у єврозоні зросли на 2,1% — Finance.ua

Зарплати у єврозоні зросли на 2,1% Сьогодні 06:27

Розмір погодинної заробітної плати у єврозоні у третьому кварталі збільшився в середньому на 2,1% щодо аналогічного періоду минулого року.

Про це свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу (Eurostat).

Хоча показник підвищується п’ятий квартал поспіль, темпи підйому в липні-вересні стали мінімальними більш ніж за рік (з другого кварталу 2021 року). Аналітики в середньому очікували на збільшення на 4,1%. Згідно з переглянутими даними, у другому кварталі поточного року зарплати підвищилися на 3,2%, а не на 4,1%, як було оголошено раніше.

Серед країн блоку прискорення темпів зростання зарплат у липні-вересні було відзначено у Франції — на 4,4% після збільшення на 2,6% у другому кварталі.

При цьому у Німеччині вони скоротилися на 1,5% після підвищення на 3% у квітні-червні.

В Іспанії зростання зарплат сповільнилося до 2,5% з 2,9%, в Італії — до 1,8% з 2,9%.

fixygen За матеріалами:

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