Зарплати у єврозоні зросли на 2,1% — Finance.ua
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Зарплати у єврозоні зросли на 2,1%

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Розмір погодинної заробітної плати у єврозоні у третьому кварталі збільшився в середньому на 2,1% щодо аналогічного періоду минулого року.
Про це свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу (Eurostat).
Хоча показник підвищується п’ятий квартал поспіль, темпи підйому в липні-вересні стали мінімальними більш ніж за рік (з другого кварталу 2021 року). Аналітики в середньому очікували на збільшення на 4,1%. Згідно з переглянутими даними, у другому кварталі поточного року зарплати підвищилися на 3,2%, а не на 4,1%, як було оголошено раніше.
Серед країн блоку прискорення темпів зростання зарплат у липні-вересні було відзначено у Франції — на 4,4% після збільшення на 2,6% у другому кварталі.
При цьому у Німеччині вони скоротилися на 1,5% після підвищення на 3% у квітні-червні.
В Іспанії зростання зарплат сповільнилося до 2,5% з 2,9%, в Італії — до 1,8% з 2,9%.
За матеріалами:
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