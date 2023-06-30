Зарплати SEO-спеціалістів: до $6000 на місяць у тім-лідів — Finance.ua

Зарплати SEO-спеціалістів: до $6000 на місяць у тім-лідів Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Зарплати SEO-спеціалістів: до $6000 на місяць у тім-лідів

IТ-компанія Zeeks провела анонімне нішеве зарплатне опитування серед SEO-спеціалістів та Affiliate-менеджерів, щоб зʼясувати, скільки вони заробляють. Опитування проводилось у травні 2023 року, в ньому взяли участь 356 анкет українських фахівців різних рівнів, з яких 306 — сеошники, 50 — афіліати.

Ключові тези результатів дослідження

53% респондентів зазначили, що працюють у продуктових компаніях, які просувають власні сайти, а 6% від усіх опитаних займаються тільки фрілансом.

Медіана заробітної плати серед SEO-спеціалістів усіх рівнів — $1600.

70% спеціалістів працюють на західні ринки, а рівень їхньої винагороди більше на 10−50%, ніж у тих, хто просуває українські проєкти.

Жінок серед сеошників більше, ніж чоловіків.

Зарплати та бонуси

Спеціалісти, які працюють із сайтами на західних ринках, заробляють в середньому $2222. Ті, хто працює на локальному ринку — $1069.

Мода заробітної плати (значення, що найчастіше зустрічається серед усіх анкет) для закордонного ринку — $3000, а для України — $1000.

Джуни, які просувають сайти на західні ринки, заробляють на 10% більше, ніж на локальних українських проєктах. Водночас заробітні плати міддлів та синьйорів на закордонному ринку вище на 20% та 50% відповідно, порівняно із зарплатами на проєктах в Україні та країнах СНД.

45% опитаних зазначили, що мають бонусну систему винагород. Найпопулярніша грошова винагорода за бонусною системою — 10% від заробітної плати, а середній рівень бонусів серед усіх опитаних складає 42%.

Junior SEO-спеціалісти із високим рівнем англійської мови можуть заробляти на 35−75% більше, а міддли — на 62−65%.

Автори дослідження детально дослідили вилки винагород у розрізі досвіду для спеціалістів Junior, Middle, Senior, Team Lead та Head of department.

Head of SEO department із досвідом у понад 5 років найчастіше заробляють: min $350, max $15 000;

Junior SEO, що мають досвід роботи 1−2 роки заробляють: min $375, max $1000;

Middle SEO, що пропрацювали 3−5 років, отримують: min $500, max $2800;

зарплати Senior SEO із досвідом від 5 років: min $700, max $5300.

Бонусні системи

43,2% Junior-спеціалістів мають бонусні системи, які складають від 2 до 120% від ставки, середнє значення — 32%, мода — 10%.

40,8% міддл спеціалістів мають бонусну систему та в середньому отримують 31% винагороди від ставки, мода — 10%. Загалом бонуси за різними анкетами складають від 5 до 100%.

Лише 38% синіорів мають бонусні системи, середнє значення яких — 42,5% від ставки, а мода для цих спеціалістів — 10%. Бонуси різних респондентів коливаються від 3 до 300%.

54,8% тім-лідів мають бонусну систему, яка коливається від 5 до 200% від ставки. Середня бонусна винагорода — 54%, мода — 50%.

51,3% Head of department також мають бонусну систему, в середньому ці бонуси складають 55% від ставки, а мода — 100%. Бонусні виплати коливаються від 5 до 100%.

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