DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка) — Finance.ua

DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка) Сьогодні 12:26 — Особисті фінанси

DevOps Engineer: хто він та скільки заробляє (інфографіка)

DevOps Engineer — ці спеціалісти становлять близько 3% айтівців, які беруть участь в зарплатному опитуванні DOU.

Вони мають одні з найвищих зарплат в українському ІТ: у середньому DevOps/SRE в грудні 2022 року заробляли $3500 (розробники — $3400).

Крім того, вони легше переживають нинішню кризу в українському та світовому ІТ.

Ми проаналізували відповіді 325 DevOps-інженерів і 28 Site Reliability Engineers, які взяли участь у зарплатному опитуванні в грудні 2022 року; використали дані дослідження ринку праці в ІТ, яке відбулося на DOU у квітні 2023 року, а також наші дані про вакансії для ІТ-фахівців станом на травень 2023 року.

Докладніше про те, хто такі DevOps/SRE і чим займаються — в нашій аналітиці.

Знайти роботу DevOps/SRE фахівцям легше, ніж більшості айтівців

Фахівці з DevOps/SRE легше за інших айтівців переживають кризу в українському ІТ: згідно з нашим весняним дослідженням ринку праці, 90% з них працюють. Це один з найкращих показників серед усіх ІТ-спеціалізацій — загалом на момент опитування працювали 83% респондентів. Крім того, DevOps/SRE рідше звільняли з роботи після початку повномасштабного вторгнення, ніж інших айтівців (11% проти 16%), а нову роботу вони переважно знаходили найшвидше (43% витратили на пошук до місяця проти 35% серед усіх айтівців).

Проте кризові явища відчуваються і в цій спеціалізації: кількість вакансій для DevOps/SRE, розміщених на DOU, у 2023 році зменшилась проти 2022 року. Цьогоріч ми маємо для них у середньому 165 вакансій на місяць проти 244 торік (без врахування січня-лютого 2022-го). На кожну вакансію DevOps/SRE на DOU відгукується 9−10 фахівців, що менше, ніж у більшості спеціалізацій розробників і тестувальників (дивіться детальну аналітику вакансій за травень 2023 року).

Половина DevOps/SRE працюють в ІТ понад 5 років

Найбільше DevOps і Site Reliability Engineers живуть нині в Києві (37%) і у Львові (17%). Ще 12% за кордоном, але планують повернутися в Україну.

Медіанний вік фахівців з DevOps/SRE дещо вищий, ніж у середньому в ІТ-спеціалізаціях: 29 років проти 28. Це пов’язано передусім з більшим досвідом роботи в індустрії: у середньому українські DevOps і Site Reliability Engineers мають трохи більше ніж сім років роботи в ІТ проти п’яти років загалом серед усіх айтівців.

19% DevOps — це джуніори, мідли і сеньйори — по 32%.

Серед фахівців з DevOps/SRE лише 3% жінок. Це один з найнижчих показників в українському ІТ: менше жінок лише серед сисадмінів — 1%. У майбутньому, цілком ймовірно, їхня частка зростатиме: якщо серед DevOps/SRE рівня Senior+ жінок 1%, то серед Junior — 7%.

92% фахівців з DevOps/SRE мають вищу освіту чи вчаться в університеті. Найчастіше здобували її в КПІ ім. Сікорського, НАУ і Львівській політехніці. Більшість має вищу освіту в галузі комп’ютерних наук (72%) або технічних наук (23%).

Python — основна робоча мова у DevOps/SRE

93% фахівців з DevOps і SRE використовують Python, а для 62% це основна робоча мова.

Другою за важливістю мовою є Go — 24% використовують її в роботі, для 3% це основна мова, а 22% фахівців планують цього року її вивчити.

25% обирають Groovy, а для 5% вона є основною робочою мовою.

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