Зарплатна нерівність: де у Польщі жінки заробляють більше за чоловіків — Finance.ua

Зарплатна нерівність: де у Польщі жінки заробляють більше за чоловіків Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Зарплатна нерівність: де у Польщі жінки заробляють більше за чоловіків

Попри те, що різниця в зарплатах між чоловіками та жінками в Польщі залишається суттєвою, є певні регіональні винятки.

Про це повідомляє видання shoppingpl.com.

Як пише Gazeta Wyborcza, загалом різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками в Польщі залишається стабільною.

Загалом по країні в травні цього року різниця в середній зарплаті жінок і чоловіків становила 513 злотих.

Середня зарплата польської жінки складала 6242 злотих брутто, а чоловіки у середньому заробляли 6755 злотих брутто.

У великих містах чоловіки заробляють більше, однак у деяких регіонах країни ситуація виглядає інакше.

Наприклад, на сході Польщі середній заробіток жінок часто вищий ніж у чоловіків, на відміну від заходу країни. У великих містах (Краків, Познань, Варшава тощо) чоловіки мають вищі зарплати.

Проте, якщо враховувати місце проживання працівника, а не місце реєстрації підприємства, статистика змінюється.

Згідно з даними, що базуються на місці проживання працівників, лише в 26 з 380 гмін країни жінки заробляють більше, ніж чоловіки. Це означає, що в решті 93,3% території Польщі чоловіки отримують вищу зарплату, ніж жінки.

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Анджей Кубісяк, директор департаменту ринку праці Польського економічного інституту, вказує на проблему високої концентрації найбільших компаній у таких агломераціях, як Варшава, Краків та Познань. Він зазначає, що ці компанії наймають працівників не лише з місцевих районів, що спотворює уявлення про рівень зарплат в інших частинах країни.

Це створює певну аномалію, коли місцеві жінки, які працюють у таких сферах, як торгівля чи виробництво, заробляють більше, оскільки статистика не враховує чоловіків, зайнятих у великих містах.

Нагадаємо, у 2025 році серед найбільш популярних некваліфікованих вакансій для українців у Польщі будуть складські роботи, які не вимагають знання мови. Водночас громадяни України також можуть претендувати й на висококваліфіковані посади.

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