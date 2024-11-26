Зарплатна нерівність: де у Польщі жінки заробляють більше за чоловіків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зарплатна нерівність: де у Польщі жінки заробляють більше за чоловіків

Особисті фінанси
26
Зарплатна нерівність: де у Польщі жінки заробляють більше за чоловіків
Зарплатна нерівність: де у Польщі жінки заробляють більше за чоловіків
Попри те, що різниця в зарплатах між чоловіками та жінками в Польщі залишається суттєвою, є певні регіональні винятки.
Про це повідомляє видання shoppingpl.com.
Як пише Gazeta Wyborcza, загалом різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками в Польщі залишається стабільною.
Загалом по країні в травні цього року різниця в середній зарплаті жінок і чоловіків становила 513 злотих.
Середня зарплата польської жінки складала 6242 злотих брутто, а чоловіки у середньому заробляли 6755 злотих брутто.
У великих містах чоловіки заробляють більше, однак у деяких регіонах країни ситуація виглядає інакше.
Наприклад, на сході Польщі середній заробіток жінок часто вищий ніж у чоловіків, на відміну від заходу країни. У великих містах (Краків, Познань, Варшава тощо) чоловіки мають вищі зарплати.
Проте, якщо враховувати місце проживання працівника, а не місце реєстрації підприємства, статистика змінюється.
Згідно з даними, що базуються на місці проживання працівників, лише в 26 з 380 гмін країни жінки заробляють більше, ніж чоловіки. Це означає, що в решті 93,3% території Польщі чоловіки отримують вищу зарплату, ніж жінки.
Читайте також
Анджей Кубісяк, директор департаменту ринку праці Польського економічного інституту, вказує на проблему високої концентрації найбільших компаній у таких агломераціях, як Варшава, Краків та Познань. Він зазначає, що ці компанії наймають працівників не лише з місцевих районів, що спотворює уявлення про рівень зарплат в інших частинах країни.
Це створює певну аномалію, коли місцеві жінки, які працюють у таких сферах, як торгівля чи виробництво, заробляють більше, оскільки статистика не враховує чоловіків, зайнятих у великих містах.
Нагадаємо, у 2025 році серед найбільш популярних некваліфікованих вакансій для українців у Польщі будуть складські роботи, які не вимагають знання мови. Водночас громадяни України також можуть претендувати й на висококваліфіковані посади.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.