Зарплата голови Пенсійного фонду зросла до 142 тис. гривень на місяць в 2025 Сьогодні 13:12

Голова Пенсійного фонду Євгеній Капінус в 2025 році отримав 1,7 млн гривень зарплатні, що на 121 тис. гривень більше, ніж за 2024 рік.

Про це свідчать дані його декларації , передають Українські Новини.

Його дружина отримала 45 тис. гривень від зайняття підприємницькою діяльністю та 788 тис. гривень виплат «Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами» від Світового банку (Вашингтон, США).

Крім того, голова Пенсійного фонду за 2025 рік задекларував готівкові кошти у розмірі 7,05 тис. доларів, 3,7 тис. євро, а його дружина — 7,5 тис. доларів.

Дружина очільника ПФУ володіє вантажним автомобілем DAF FT XF 106.460, напівпричепом, двома легковими автомобілями.

Українські Новини За матеріалами:

