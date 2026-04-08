Зарплата голови Пенсійного фонду зросла до 142 тис. гривень на місяць в 2025

Голова Пенсійного фонду Євгеній Капінус в 2025 році отримав 1,7 млн гривень зарплатні, що на 121 тис. гривень більше, ніж за 2024 рік.
Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.
Його дружина отримала 45 тис. гривень від зайняття підприємницькою діяльністю та 788 тис. гривень виплат «Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами» від Світового банку (Вашингтон, США).
Крім того, голова Пенсійного фонду за 2025 рік задекларував готівкові кошти у розмірі 7,05 тис. доларів, 3,7 тис. євро, а його дружина — 7,5 тис. доларів.
Дружина очільника ПФУ володіє вантажним автомобілем DAF FT XF 106.460, напівпричепом, двома легковими автомобілями.
За матеріалами:
Українські Новини
