Заробити на Amazon: місія можлива — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Заробити на Amazon: місія можлива Сьогодні 14:06 — Фондовий ринок

Заробити на Amazon: місія можлива

Все більше українських підприємців шукають нові канали збуту в електронній комерції. На цьому е-ком шляху розвитку продажів першим на думку спадає Amazon як найбільший у світі інтернет-магазин з великою долею ринку в США та країнах Європейського Союзу.

Чи реально сьогодні заробити на цій платформі представникам українського бізнесу, яких традиційних помилок припускаються початківці, які групи товарів добре продаються, а які продавати заборонено — про це і багато іншого розповів Андрій Певкін, член Українського Союзу Промисловців та Підприємців, досвідчений експерт з розвитку електронної торгівлі, а також розробник унікального програмного забезпечення для автоматизації продажів. Його застосунок, аудит та консультації вже допомогли понад сотні брендів сформувати збалансовану маркетингову стратегію, оптимізувати логістичні ланцюги та стати успішними на Amazon.

Статистика платформи

Помилки початківців

Додаткові складнощі для українських підприємств

Що продавати заборонено

Які товари найкраще продаються

Статистика платформи

Наразі Amazon — це найбільший інтернет-магазин у світі. Фактично це не один маркетплейс, а двадцять міжнародних майданчиків, які працюють у 100 країнах світу. Наприкінці 2023 року кількість активних користувачів платформи подолала позначку в 310 мільйонів. На маркетплейсі зареєстровано 600 мільйонів продуктів. З них 12 млн продає сам Amazon.

Щодня з платформи відправляють 1,6 млн посилок, що приблизно відповідає кількості 19 одиниць на секунду. Для виконання такої кількості замовлень в Amazon діють понад 1000 розподільчих центрів.

За даними Statista покупців найбільше приваблює на платформі швидка та безплатна доставка (80%), широкий вибір товарів (69%), бажання використати членство Prime (66%), найкращі ціни на продукцію (49%) та легке повернення (44%).

Помилки початківців

Попри те, що Amazon дає широкі можливості збуту товарів, важливо зважати на особливості роботи платформи. Підприємці, які щойно починають продавати на Amazon, найчастіше припускаються цих помилок:

Недостатнє вивчення політики та вимог Amazon. Не ознайомившись докладно з правилами та вимогами платформи, продавці можуть порушити правила, що призведе до блокування облікового запису або обмеження продажу.

Відсутність інвестицій у маркетинг та просування. Очікування органічного продажу без інвестицій у рекламу може сповільнити стартове зростання бізнесу.

Недостатня увага до лістингу товарів. Неоптимізовані лістинги, нечіткі описи та низькоякісні зображення можуть призвести до низької конверсії та меншої кількості продажів.

Неефективне керування запасами. Недооцінка або переоцінка обсягу запасів, несвоєчасне поповнення або неправильне розподілення товарів може призвести до втрат і проблем з обробкою замовлень.

Відсутність плану та стратегії розвитку. Невизначені цілі, відсутність стратегії зростання та плану дій на довгострокову перспективу можуть ускладнити розвиток бізнесу на платформі.

Додаткові складнощі для українських підприємств

Попри те, що Amazon надає доступ до величезного ринку, певні компанії з України можуть відчувати складності в роботі на платформі. А для деяких підприємств взагалі буде недоцільним вихід на цей маркетплейс. Цим компаніям важко буде заробити на Amazon:

Компанії з обмеженими логістичними можливостями. Якщо компанія не може забезпечити достатньо швидку та ефективну логістику, що може бути викликано тривалими термінами доставки, високими витратами на доставку або іншими проблемами, це може стати на заваді успішній роботі на Amazon.

Компанії з товарами, що не відповідають вимогам Amazon. Наприклад, товари, які не проходять стандарти якості або мають обмеження щодо доставки в різні країни, можуть мати проблеми на платформі.

Компанії з обмеженими ресурсами. Конкуренція на Amazon може бути жорсткою, і без ефективної стратегії маркетингу та реклами буде складно виділитися серед конкурентів.

Компанії, які не готові дотримуватись правил і вимог Amazon. Платформа має чіткі правила та політики, і недотримання їх може призвести до обмежень на продаж або блокування облікового запису.

Компанії, що не мають потенціалу для масштабування. Якщо компанія має обмежений асортимент товарів або низьку потенційну масштабованість бізнесу, старт на Amazon може бути недоцільний.

Кожна ситуація унікальна, і успіх на Amazon залежить від багатьох факторів. Важливо ретельно проаналізувати свої можливості, ресурси та готовність до дотримання вимог платформи перед початком продажу.

Що продавати заборонено

Ось кілька основних категорій товарів, заборонених для продажу на Amazon:

Підроблені товари або такі, що порушують авторські права: Це включає неліцензійні копії, піратські продукти, які порушують авторські права або товарні знаки.

Небезпечні товари. До небезпечних товарів належать зброя, вибухові, хімічні, радіоактивні речовини, які можуть становити загрозу здоров’ю та безпеці.

Незаконні товари. Зокрема такі незаконні або заборонені товари та речовини як наркотики, контрафактна валюта та інші нелегальні продукти.

Медичні пристрої та ліки. Продаж деяких медичних пристроїв та ліків може бути обмежений через регулятивні обмеження та вимоги.

Товари з обмеженнями віку. Це можуть бути товари, які потребують певного віку для покупки, такі як алкоголь, тютюн та продукти для дорослих.

Тварини та вироби з тварин та рослин, які знаходяться під загрозою зникнення.

Це лише загальний перелік категорій товарів, заборонених на Amazon. Рекомендується ознайомитися з повними правилами та обмеженнями, які діють на платформі, щоб уникнути порушень політики та проблем під час продажу товарів.

Які товари найкраще продаються

«За моїми даними, найчастіше купують товари з наступних категорій: електроніка, одяг, аксесуари та взуття, кухня й дім, особиста гігієна й засоби догляду, книги, зоотовари тощо. При цьому найбільші темпи зростання у 2023 році продемонстрували товари, пов’язані з модою. Тому це чудова можливість розширення бізнесу для українських фешн-дизайнерів та виробників якісного одягу, взуття, аксесуарів, якими пишається українська легка промисловість», — розповів Андрій Певкін.

Андрей Певкин За матеріалами:

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