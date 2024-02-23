Заробляти на FOREX: як завести кошти на торговий рахунок — Finance.ua
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Заробляти на FOREX: як завести кошти на торговий рахунок

Фондовий ринок
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Заробляти на FOREX: як завести кошти на торговий рахунок
Заробляти на FOREX: як завести кошти на торговий рахунок
Торгівля на FOREX починається з відкриття «торгового рахунку» — рахунку, на якому і провадяться всі операції.
Після того, як торговий рахунок відкритий, на нього необхідно завести гроші, щоби почати торгувати. У ParadTrade нам розповіли, що поповнення відбувається за допомогою банківських карток, P2P, SEPA, та криптовалют.
Щоб поповнити баланс, необхідно в особистому кабінеті скористатись відповідною вкладкою «Поповнити рахунок».
Слід розуміти, що скористатися переказом P2P або SEPA можна лише з валютної картки.
Традиційно торгові депозити створюються у доларах США, рідше — євро; надто рідко використовуються інші валюти, наприклад, англійський фунт стерлінгів. Тому, якщо клієнт вибирає цей варіант заведення грошей на рахунок, варто подбати про наявність банківської картки у потрібній іноземній валюті та про те, щоб на карті була необхідна сума.
Читайте більше в статті:

Від $1 тис. для старту? На що звернути увагу, якщо вирішили заробляти на FOREX у 2024 році

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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