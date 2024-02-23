Заробляти на FOREX: як завести кошти на торговий рахунок — Finance.ua

Заробляти на FOREX: як завести кошти на торговий рахунок Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Заробляти на FOREX: як завести кошти на торговий рахунок

Торгівля на FOREX починається з відкриття «торгового рахунку» — рахунку, на якому і провадяться всі операції.

Після того, як торговий рахунок відкритий, на нього необхідно завести гроші, щоби почати торгувати. У ParadTrade нам розповіли, що поповнення відбувається за допомогою банківських карток, P2P, SEPA, та криптовалют.

Щоб поповнити баланс, необхідно в особистому кабінеті скористатись відповідною вкладкою «Поповнити рахунок».

Слід розуміти, що скористатися переказом P2P або SEPA можна лише з валютної картки

Традиційно торгові депозити створюються у доларах США, рідше — євро; надто рідко використовуються інші валюти, наприклад, англійський фунт стерлінгів. Тому, якщо клієнт вибирає цей варіант заведення грошей на рахунок, варто подбати про наявність банківської картки у потрібній іноземній валюті та про те, щоб на карті була необхідна сума.

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