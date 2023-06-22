Заробіток на повірці лічильників. Киян попередили про фейкові оголошення від імені Київтеплоенерго — Finance.ua

Заробіток на повірці лічильників. Киян попередили про фейкові оголошення від імені Київтеплоенерго Сьогодні 17:20 — Кримінал

Заробіток на повірці лічильників. Киян попередили про фейкові оголошення від імені Київтеплоенерго

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повідомило про появу фейкової реклами в інтернеті та на дошках оголошень про послуги з повірки лічильників централізованого опалення та гарячого водопостачання від його імені.

КП закликало ретельно перевіряти сертифікати компаній, що пропонують подібні послуги, оскільки згідно із законом це можуть робити виключно сертифіковані організації зі списку, що оприлюднено на сайті Мінекономіки.

Абоненти можуть вибрати її самостійно або скористатися сайтом «Центру комунального сервісу», а після повірки подати відповідні документи до ЦКС через канали обслуговування.

Саме «Київтеплоенерго» не надає послуг з повірки індивідуальних приладів обліку самостійно або через будь-які сторонні організації.

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«Якщо клієнт зіштовхнувся з інформаційною маніпуляцією, для захисту власних прав радимо звертатися з відповідною заявою до Антимонопольного комітету України та органів захисту прав споживачів», — порадили у КП.

Довідка Finance.ua:

раніше Кабмін повернув обов’язкові повірки лічильників під час дії воєнного стану. При цьому всі витрати, пов’язані з проведенням повірки, повинні покривати облгази, а не споживачі;

постанову було схвалено 7 квітня, а запрацювала вона майже через два місяці - 4 червня. Рішення поширюється на всю територію України, за винятком тимчасово окупованих та територій, де відбуваються активні бойові дії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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