Заробітки на мільйони гривень: у Києві викрили нелегальне онлайн-казино — Finance.ua

Заробітки на мільйони гривень: у Києві викрили нелегальне онлайн-казино Вчора 18:13 — Кримінал

Заробітки на мільйони гривень: у Києві викрили нелегальне онлайн-казино

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям столиці, які організували роботу онлайн-казино без ліцензії (ч. 2 ст. 203−2 КК України).

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Що сталося

Спільники вдома встановили спеціальне програмне забезпечення для проведення онлайн-ігор. Потенційним гравцям надсилали в месенджері посилання для реєстрації на відповідному вебресурсі через оператора «служби підтримки».

Щомісячний прибуток нелегального онлайн-казино перевищував мільйон гривень. Фінансові операції фігуранти провадили за допомогою мережі дропів, банківські рахунки яких надавалися гравцям для поповнення особистого балансу на сайті казино.

У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки , сім-карти мобільних операторів, готівку, а також чорнові записи й цифрові докази протиправної діяльності фігурантів.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У прокуратурі нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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