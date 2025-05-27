Заробітки на мільйони гривень: у Києві викрили нелегальне онлайн-казино — Finance.ua

Заробітки на мільйони гривень: у Києві викрили нелегальне онлайн-казино
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям столиці, які організували роботу онлайн-казино без ліцензії (ч. 2 ст. 203−2 КК України).
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Що сталося
Спільники вдома встановили спеціальне програмне забезпечення для проведення онлайн-ігор. Потенційним гравцям надсилали в месенджері посилання для реєстрації на відповідному вебресурсі через оператора «служби підтримки».
Щомісячний прибуток нелегального онлайн-казино перевищував мільйон гривень. Фінансові операції фігуранти провадили за допомогою мережі дропів, банківські рахунки яких надавалися гравцям для поповнення особистого балансу на сайті казино.
У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти мобільних операторів, готівку, а також чорнові записи й цифрові докази протиправної діяльності фігурантів.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
У прокуратурі нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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