Заради безпеки: хакери зламали Tesla Model 3 менш ніж за дві хвилини — Finance.ua

Заради безпеки: хакери зламали Tesla Model 3 менш ніж за дві хвилини Сьогодні 05:22 — Технології&Авто

Команда французьких експертів із кібербезпеки Synacktiv менш ніж за дві хвилини зламали електромобіль Tesla Model 3. Про це повідомили на сайті Motor1.

На щорічному конкурсі Pwn2Own хакери продемонстрували свої можливості. Вони створили два експлойти (програми, які використовують уразливості у програмному забезпеченні) проти Tesla Model 3.

Завдяки виявленим уразливостям хакери отримали доступ до підсистем, які контролюють безпеку автомобіля та інші його компоненти. Один із експлойтів виконував атаку на систему управління енергоспоживанням Tesla Gateway.

Злом дозволив експертам дистанційно відчиняти двері та багажник електромобіля, навіть під час руху. Вони наголосили, що могли контролювати весь автомобіль.

За свої досягнення команда була винагороджена новою Tesla Model 3 та 100 000 доларів готівкою. Ще 250 тисяч доларів присудили хакерам за злом інформаційно-розважальної системи. Для цього вони скористалися вразливістю під час заповнення внутрішньої пам’яті системи.

Tesla у свою чергу активно співпрацює зі сторонніми компаніями, щоб якнайшвидше виправляти вразливі місця своїх автомобілів. Злам Synacktiv допоможе зробити електромобілі бренду ще безпечнішими.

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