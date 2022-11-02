Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до 100* грн кожен — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до 100* грн кожен Вчора 09:55 — Фондовий ринок

Нагадуємо про реферальну програму від ПУМБ — клієнти банку можуть отримати грошові винагороди за рекомендації друзям відкрити кредитку «всеМОЖУ Online» або картку для власних коштів «всеКАРТА».

Як отримати винагороду?

У вкладці «Більше» мобільного додатку ПУМБ Online оберіть пункт меню «Запросити друга» та перешліть згенероване запрошення через месенджер другу, який не є клієнтом банку. Також запрошення можна скопіювати та розмістити його у відкритому доступі в соціальних мережах.

Для отримання винагороди, у період 35 календарних днів з моменту відкриття картки за запрошенням, необхідно здійснити оплату нею від 100 грн за товари або послуги. Розрахунок можна зробити, в тому числі за оплату комунальних послуг або поповнення мобільного телефону через ПУМБ Online.

Можна запрошувати необмежену кількість друзів, які не є клієнтами ПУМБ та отримувати винагороду за кожного з них.

Більше про реферальну програму від ПУМБ читайте за посиланням

ПУМБ вже понад 30 років довіряють як українці (за результатами 10 місяців 2022 року 81% клієнтів ПУМБ стабільно продовжують свої вклади у гривні), так і держава (ПУМБ є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Протягом 10 місяців 2022 року, ПУМБ виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 691 млн грн).

від банку** з можливістю обирати щомісяця різні вигідні категорії, щоб кожен зміг обрати те, що підходить під його особисті потреби. Серед яких категорії комунальні платежі, міський транспорт та інші. Також нагадуємо, що окрім пропозиції від партнерів.** Приємним бонусом для нових клієнтів ПУМБ, власників кредитних та дебетових карток, стане кешбек з можливістю обирати щомісяця різні вигідні категорії, щоб кожен зміг обрати те, що підходить під його особисті потреби. Серед яких категорії комунальні платежі, міський транспорт та інші. Також нагадуємо, що окрім кешбеку від банку , клієнтам ПУМБ доступні.**

Кешбек доступний власникам активних кредитних та дебетових карток ПУМБ у національній та іноземній валютах.

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*Сума винагороди Акції «Запроси друга» становить по 100 грн кожному учаснику за відкриття та активацію кредитної картки «всеМОЖУ Online» або по 50 грн кожному учаснику за відкриття та активацію дебетової картки «всеКАРТА». З суми винагороди утримуються податки та збори у розмірі 19,5%.

**Умови кешбеку є персональними та можуть відрізнятися у клієнтів банку.

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