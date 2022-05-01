Запрацював закон про звільнення від оподаткування ПДВ та митом поштових відправлень до 150 євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запрацював закон про звільнення від оподаткування ПДВ та митом поштових відправлень до 150 євро

Вчора 16:04Казна та Політика
4365
Запрацював закон про звільнення від оподаткування ПДВ та митом поштових відправлень до 150 євроЗапрацював закон про звільнення від оподаткування ПДВ та митом поштових відправлень до 150 євро
30 квітня набрав чинності Закон № 1998, яким встановлено пільги з ПДВ та мита для товарів, ввезених в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.
Текст Закону було офіційно оприлюднено у газеті «Голос України».
До 30 квітня для звичайних фізосіб неоподатковуваний мінімум при пересиланні товарів у відправленнях становив 100 євро.
Тепер, якщо вартість товарів у посилці перевищує 150 євро, одержувач має сплатити ввізне мито та ПДВ. Це 10% від суми різниці між 150 євро та вартістю посилки (наприклад, податки та збори становитимуть 20 євро від посилки вартістю 200 євро).
Для розрахунку вартості товарів одержувач надає митникам чеки, ярлики, банківські виписки, електронні повідомлення з інтернет-магазинів тощо.
Нагадаємо, зазначені зміни було прийнято 25 січня 2022 року (проєкт закону № 4278). Зокрема, було вдосконалено адміністрування ПДВ щодо операцій з ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
По-перше, встановлена однакова вартість неоподатковуваних ПДВ та митом товарних відправлень як для бізнесу, так і для населення.
По-друге, спрощено сплату податку операторами поштового зв’язку та експрес-перевізників у разі декларування товарів із застосуванням відповідних електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень.
Законом передбачено також нові правила митного оформлення. Однак у цій частині передбачений перехідний період у 6 місяців для початку застосування положень. Тому нові правила митного оформлення почнуть діяти пізніше — з 30 жовтня 2022 року.
За матеріалами: Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.