Запрацював закон про звільнення від оподаткування ПДВ та митом поштових відправлень до 150 євро — Finance.ua

Запрацював закон про звільнення від оподаткування ПДВ та митом поштових відправлень до 150 євро

Вчора 16:04 — Казна та Політика

Запрацював закон про звільнення від оподаткування ПДВ та митом поштових відправлень до 150 євро

30 квітня набрав чинності Закон № 1998, яким встановлено пільги з ПДВ та мита для товарів, ввезених в Україну міжнародними поштовими та експрес-відправленнями, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.

Текст Закону було офіційно оприлюднено у газеті «Голос України»

До 30 квітня для звичайних фізосіб неоподатковуваний мінімум при пересиланні товарів у відправленнях становив 100 євро.

Тепер, якщо вартість товарів у посилці перевищує 150 євро, одержувач має сплатити ввізне мито та ПДВ. Це 10% від суми різниці між 150 євро та вартістю посилки (наприклад, податки та збори становитимуть 20 євро від посилки вартістю 200 євро).

Для розрахунку вартості товарів одержувач надає митникам чеки, ярлики, банківські виписки, електронні повідомлення з інтернет-магазинів тощо.

Нагадаємо, зазначені зміни було прийнято 25 січня 2022 року (проєкт закону № 4278). Зокрема, було вдосконалено адміністрування ПДВ щодо операцій з ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

По-перше, встановлена однакова вартість неоподатковуваних ПДВ та митом товарних відправлень як для бізнесу, так і для населення.

По-друге, спрощено сплату податку операторами поштового зв’язку та експрес-перевізників у разі декларування товарів із застосуванням відповідних електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Законом передбачено також нові правила митного оформлення. Однак у цій частині передбачений перехідний період у 6 місяців для початку застосування положень. Тому нові правила митного оформлення почнуть діяти пізніше — з 30 жовтня 2022 року.

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