Запоріжсталь у травні скоротила обсяги виробництва основної продукції на 11% — Finance.ua
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Запоріжсталь у травні скоротила обсяги виробництва основної продукції на 11%

Фондовий ринок
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Обсяги виробництва сталі, чавуну та прокату на меткомбінаті «Запоріжсталь» у травні в середньому скоротилися на 11,4% відносно квітневих показників.
Про це повідомила пресслужба підприємства.
«У травні 2024 року на „Запоріжсталі“ вироблено 240,0 тис. тонн чавуну, 240,2 тис. тонн сталі, відвантажено 204,0 тис. тонн прокату», — йдеться в повідомленні.
У порівнянні з квітнем цього року виробництво чавуну скоротилося на 9,4% (у квітні було вироблено 265,0 тис. тонн), сталі - на 13,7% (у квітні - 278,4 тис. тонн), прокату — на 11,1% (відвантажено у квітні 229,4 тис. тонн).
Загалом за 5 місяців 2024 року на підприємстві було вироблено 1,29 млн тонн чавуну, 1,25 млн тонн сталі, відвантажено 1,05 млн тонн прокату.
За матеріалами:
Finance.ua
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