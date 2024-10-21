Запорізька АЕС знову на межі блекауту через ворожі обстріли — Міненерго Вчора 17:13

Одна з двох ліній електропередачі, що з’єднують ЗАЕС з енергосистемою України, відключилась через ворожі обстріли. Станція живиться лише однією лінією, що створює загрозу для радіаційної безпеки.

Тимчасово окупована Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через ворожі обстріли, які спровокували відключення однієї з двох ліній електропередачі, що з’єднують ЗАЕС з енергосистемою України, повідомили у понеділок у Міненерго.

За даними Міненерго, наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. «Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки», — вказали у міністерстві.

«Через ворожі обстріли знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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