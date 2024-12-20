Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли, — Міненерго Сьогодні 16:44 — Енергетика

Запорізька атомна електростанція опинилася знову на межі блекауту через російські обстріли. Наразі вона залишилась без однієї з двох ліній електропередачі, які її з’єднують з об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що станція тепер працює на одній лінії живлення.

Енергетики готові розпочати відновлення пошкодженої лінії, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

«Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України», — наголосив Галущенко.

Така ситуація на ЗАЕС є далеко не першою. До прикладу, у листопаді ЗАЕС тричі опинялась на межі блекауту через обстріли рф.

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