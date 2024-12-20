Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли, — Міненерго — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли, — Міненерго

Енергетика
15
Запорізька атомна електростанція опинилася знову на межі блекауту через російські обстріли. Наразі вона залишилась без однієї з двох ліній електропередачі, які її з’єднують з об’єднаною енергосистемою України.
Про це повідомляє Міненерго.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що станція тепер працює на одній лінії живлення.
Енергетики готові розпочати відновлення пошкодженої лінії, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
«Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України», — наголосив Галущенко.
Така ситуація на ЗАЕС є далеко не першою. До прикладу, у листопаді ЗАЕС тричі опинялась на межі блекауту через обстріли рф.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.